Serena Williams gana a la número dos mundial en el US Open.

La estadounidense, que también competirá desde el jueves en dobles con su hermana Venus, ha anunciado que su despedida del tenis está cerca pero se resiste a confirmar si ocurrirá en este Grand Slam.

"No hay prisa, estoy amando a esta multitud", confesó con una sonrisa tras la victoria. "Es realmente fantástico, todavía hay un poco más en mí, veremos".

Serena Williams, que jugaba apenas su sexto partido en el último año, afrontaba un reto mayor que en su debut del lunes ante la montenegrina Danka Kovinic, número 80 de la WTA.

Kontaveit remontó el set inicial logrado por Serena pero, alentada por sus 23.800 apasionados seguidores, la estadounidense impuso su todavía demoledor servicio y su jerarquía para superar el desafío.

"Simplemente soy Serena", dijo Williams, madre de una niña de cinco años, al ser preguntada si le asombra su nivel.

"Siento que he llevado una gran X roja en la espalda desde que gané el US Open en 1999 y ha estado ahí toda mi carrera", dijo Williams en la rueda de prensa. "Pero aquí es diferente. Siento que ya he ganado, en sentido figurado, mentalmente. Es increíble lo que he hecho".

"Fue duro", reconoció Kontaveit sobre la atmósfera en la pista Arthur Ashe. "Lo esperaba, lo vi en el partido anterior, pero no puedes aprender de los errores de otros y fue alguna que nunca había sentido".

"Ella jugó muy bien. Yo no he jugado un mal partido en absoluto pero definitivamente subió su nivel en el tercer set. Jugó increíble", le reconoció Kontaveit.

La australiana Ajla Tomljanovic, número 46º del ranking mundial, será la rival a batir para acceder a los octavos del US Open, un torneo que ha ganado en seis ocasiones.

FUENTE: AFP