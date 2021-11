La Revancha, el análisis de Panamá-El Salvador en A La Candela

La Revancha

En A La Candela se habló del partido Panamá-El Salvador en la previa de este esperado partido.

Álvaro Martínez "Duro Al Hueso", "Eran 3 puntos, no era fácil, pero era ganable. Hay que ir básicos con el 4-2-3-1, con los jugadores que tienen que jugar y bien con os cambios también, se le puede ganar 2-0 fácilmente al equipo de El Salvador."

"Quedó una sensación que le pudimos ganar en el Cuscatlán, porque en este momento sentimos que tenemos mejor selección que El Salvador. Yo soy de los que quiero que Panamá gane mañana y gane contundente, que demuestre su proceso y esa buena imagen que están dando", señaló Edgardo Vidal en la mesa de A La Candela.

"Yo creo que tanto así como una revancha no lo veo, en la autocrítica Panamá no debió ganar ese partido, fue justo el triunfo salvadoreño. Yo espero que Panamá ya con Godoy de vuelta en cancha ser cautelosos y sacar el triunfo, pero Panamá tiene la capacidad de ganar el día de mañana, pero no lo veo como revancha, Panamá tiene que hacer su juego independientemente de quien tenga en frente".

David Samudio, "Yo si veo revancha, porque perdimos allá, no jugamos bien y el final del partido no fue interesante, no marcamos goles, cayó el aguacero, no me gustó lo que sucedió en el Cuscatlán. Creo que es la oportunidad ahora para poner el golpe de autoridad y sumarlo a lo bueno que se hizo en San Pedro Sula en el final del partido para estar en una buena posición en la tabla ahora."

"Yo creo que es una revancha con nosotros mismos, porque en ese partido en el Cuscatlán te deja las sensaciones de que pudimos hacer algo más, por lo menos era para empatarlo y no para perderlo y de la manera en que se perdió", dijo Samuel Anthony.