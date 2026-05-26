OFICIAL. La selección de Panamá revela convocatoria para el Mundial 2026

El entrenador de la selección de Panamá Thomas Christiansen ya tiene sus 26 elegidos y 3 cupos de reserva para el Mundial 2026 en donde se enfrentará a Ghana, Croacia e Inglaterra en el Grupo L.
La selección canalera debutará el 17 de junio ante los ghaneses en las acciones del grupo L, pero antes jugará partidos amistosos vs Brasil (31 de mayo), República Dominicana (3 de junio) y Bosnia y Herzegovina (6 de junio).
La ausencia más notable es la del delantero Kadir Barría del Botafogo de Brasil.
CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN DE PANAMÁ AL MUNDIAL 2026
PORTEROS
Orlando Mosquera
Luis Mejía
César Samudio
DEFENSAS
César Blackman
Jorge Gutiérrez
Amir Murillo
Fidel Escobar
Andrés Andrade
Edgardo Fariña
José Córdoba
Eric Davis
Jiovany Ramos
Roderick Miller
VOLANTES
Aníbal Godoy
Adalberto Carrasquilla
Carlos Harvey
Cristian Martínez
José Luis Rodríguez
César Yanis
Yoel Bárcenas
Alberto Quintero
Azarías Londoño
DELANTEROS
Ismael Díaz
Cecilio Waterman
José Fajardo
Tomás Rodríguez