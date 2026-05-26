OFICIAL. La selección de Panamá revela convocatoria para el Mundial 2026

El entrenador de la selección de Panamá Thomas Christiansen ya tiene sus 26 elegidos y 3 cupos de reserva para el Mundial 2026 en donde se enfrentará a Ghana, Croacia e Inglaterra en el Grupo L.

NUESTROS GUERREROS Convocados de la selección de Panamá para el Mundial 2026. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/LhBw7Nq1QF

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La selección canalera debutará el 17 de junio ante los ghaneses en las acciones del grupo L, pero antes jugará partidos amistosos vs Brasil (31 de mayo), República Dominicana (3 de junio) y Bosnia y Herzegovina (6 de junio).

La ausencia más notable es la del delantero Kadir Barría del Botafogo de Brasil.

CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN DE PANAMÁ AL MUNDIAL 2026

PORTEROS

Orlando Mosquera

Luis Mejía

César Samudio

DEFENSAS

César Blackman

Jorge Gutiérrez

Amir Murillo

Fidel Escobar

Andrés Andrade

Edgardo Fariña

José Córdoba

Eric Davis

Jiovany Ramos

Roderick Miller

VOLANTES

Aníbal Godoy

Adalberto Carrasquilla

Carlos Harvey

Cristian Martínez

José Luis Rodríguez

César Yanis

Yoel Bárcenas

Alberto Quintero

Azarías Londoño

DELANTEROS

Ismael Díaz

Cecilio Waterman

José Fajardo

Tomás Rodríguez