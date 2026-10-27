Árabe Unido vs Tauro FC: Fecha, hora y dónde ver J14 de LPF con el FVS

El conjunto del Tauro FC visitará al Árabe Unido de Colón en la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), dando inicio a la implementación del FVS en nuestro fútbol.
Los colonenses vienen de empatar 1-1 frente al UMECIT FC en la jornada 13, mientras que los taurinos perdieron el Clásico Nacional contra el CD Plaza Amador (0-1).
Los dirigidos por Mario Méndez marchan en la primera posición de la Conferencia Este con 30 puntos, mientras que los de Franklin Narváez son cuartos con 17 unidades.
ÁRABE UNIDO VS TAURO FC: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN LA J14 DE LA LPF
- Fecha: Viernes, 30 de octubre de 2026
- Hora: 8:30 p.m.
- Lugar: Estadio Armando Dely Valdés
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes