LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  27 de octubre de 2026 - 11:25

LPF: Partidos para la jornada 14 del Apertura 2026

Repasa los partidos que hay para la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

LPF: Partidos para la jornada 14 del Apertura 2026

LPF: Partidos para la jornada 14 del Apertura 2026

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Repasa los partidos que hay para la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Esta jornada la inician el Árabe Unido ante el Tauro FC el viernes 30 de octubre. Para el día sábado hay tres partidos: Unión Coclé recibe al CD Universitario. Luego Alianza FC visita al Plaza Amador y el Veraguas United recibe al Herrera FC. Finalmente en la jornada dominical, Sporting SM se mide ante UMECIT FC y en el Derbi de La Chorrera CAI enfrenta al San Francisco.

Partidos par ala jornada 14 de la LPF

Viernes 30 de octubre

  • Árabe Unido vs Tauro FC vs Armando Dely Valdés a las 8:30 P.M. por la señal de RPC

Sábado 31 de octubre

  • Unión Coclé vs CD Universitario en el Estadio Virgilio Tejeira a las 4:00 P.M.
  • CD Plaza Amador vs Alianza FC en el COS Sports Plaza a las 6:15 P.M.
  • Veraguas United vs Herrera FC en el Estadio "Toco" Castillo a las 8:30 P.M.

Domingo 1 de noviembre

  • Sporting San Miguelito vs UMECIT FC en el COS Sports Plaza a las 4:00 P.M.
  • CAI vs San Francisco en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a las 6:15 P.M.

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