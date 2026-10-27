LPF: Partidos para la jornada 14 del Apertura 2026

Repasa los partidos que hay para la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

Esta jornada la inician el Árabe Unido ante el Tauro FC el viernes 30 de octubre. Para el día sábado hay tres partidos: Unión Coclé recibe al CD Universitario. Luego Alianza FC visita al Plaza Amador y el Veraguas United recibe al Herrera FC. Finalmente en la jornada dominical, Sporting SM se mide ante UMECIT FC y en el Derbi de La Chorrera CAI enfrenta al San Francisco.