LPF: Partidos para la jornada 14 del Apertura 2026

Repasa los partidos que hay para la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
Partidos par ala jornada 14 de la LPF
Viernes 30 de octubre
- Árabe Unido vs Tauro FC vs Armando Dely Valdés a las 8:30 P.M. por la señal de RPC
Sábado 31 de octubre
- Unión Coclé vs CD Universitario en el Estadio Virgilio Tejeira a las 4:00 P.M.
- CD Plaza Amador vs Alianza FC en el COS Sports Plaza a las 6:15 P.M.
- Veraguas United vs Herrera FC en el Estadio "Toco" Castillo a las 8:30 P.M.
Domingo 1 de noviembre
- Sporting San Miguelito vs UMECIT FC en el COS Sports Plaza a las 4:00 P.M.
- CAI vs San Francisco en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a las 6:15 P.M.