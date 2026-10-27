LaLiga Fútbol Internacional -  27 de octubre de 2026 - 08:37

FC Barcelona vs Alavés: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J11 de LaLiga

Tras caer en el Clásico y perder su invicto, el FC Barcelona buscará reencontrarse con la victoria cuando reciban al Alavés.

FC Barcelona vs Alavés: Fecha

FC Barcelona vs Alavés: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J11 de LaLiga

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Tras caer en el Clásico y perder su invicto, el FC Barcelona buscará reencontrarse con la victoria cuando reciban al Alavés.

Los de Hansi Flick, quienes venía invictos en nueve fechas, cayeron 2-1 ante el Real Madrid donde anotó Raphinha. Con la derrota se quedaron con 27 puntos, aún líderes del campeonato español.

Por su parte el Alavés es séptimo con 12 unidades tras empatar ante el Málaga 1-1. Mañana tienen partido en la Primera Ronda de la Copa del Rey donde se miden ante el Anaitasuna.

Resultados entre ambos la temporada pasada

El conjunto azulgrana se impuso en el Spotify Camp Nou con un marcador de 3-1, consolidando su dominio en la primera mitad del torneo.

El Alavés dio la sorpresa en Mendizorroza al ganar 1-0 gracias a un gol de Ibrahim Diabate, logrando tres puntos cruciales en su lucha por la permanencia.

Fecha, hora y dónde ver EN VIVO FC Barcelona vs Alavés

  • Fecha: Sábado 31 de octubre
  • Hora: 3:00 P.M.
  • Lugar: Spotify Camp Nou
  • Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes.

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