Racing de Santander vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J11 de LaLiga

El Real Madrid viene de una importante victoria en el Clásico ante el FC Barcelona para reducir a tres la distancia con el Barcelona en LaLiga.

El equipo de Jose Mourinho con doblete de Kylian Mbappé, viene de ganarle al Barca 2-1 para llegar a 24 puntos, situándose en el tercer lugar de LaLiga.

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Por su parte el Racing ocupa el puesto 13 con 11 unidades. Vienen de ganar 2-1 al Espanyol con los tantos de Belocian y Zabiri.

Este jueves disputan la primera ronda de la Copa del Rey donde chocarán ante el Ribadesella.

La última ve que se midieron estos dos equipos fue en el 2012 donde el conjunto blanco ganó 4-0 con goles de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema (doblete) y Ángel Di María.

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