Premundial de Béisbol U18: Panamá y otro partido pospuesto en la Súper Ronda

La selección de Panamá sufrió por segundo día consecutivo la suspensión de un partido en la Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18 , que se disputa en República Dominicana. Esta vez, el encuentro ante Estados Unidos fue pospuesto, según informó la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS).

El compromiso estaba programado para las 7:30 a.m. en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo, pero no pudo disputarse por las condiciones climáticas que afectaron el terreno de juego.

La situación se repite luego de que el lunes también fuera pospuesto por lluvia el duelo entre Panamá y Nicaragua, correspondiente a esta misma fase del torneo. De esta manera, el mal tiempo continúa afectando el calendario de los dirigidos por Rodrigo Merón.

Panamá busca uno de los cuatro boletos al Mundial 2027

Pese a las interrupciones en el calendario, Panamá mantiene un récord de 1-1 en la Súper Ronda y sigue en la lucha por conseguir uno de los cuatro boletos disponibles para la Copa Mundial de Béisbol U18 de 2027.