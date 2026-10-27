MLB MLB -  27 de octubre de 2026 - 09:42

Cerveceros de Milwaukee vs Tampa Bay Rays: Fecha, hora y dónde ver en Serie Mundial MLB

Conoce todos los detalles del cuarto duelo entre Cerveceros de Milwaukee y Tampa Bay Rays en la Serie Mundial de la MLB.

Cerveceros de Milwaukee vs Tampa Bay Rays: Fecha

Cerveceros de Milwaukee vs Tampa Bay Rays: Fecha, hora y dónde ver en Serie Mundial MLB

FOTO: IA

Los Cerveceros de Milwaukee y los Tampa Bay Rays se verán las caras este martes en el cuarto juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB).

Los dirigidos por Pat Murphy están a una victoria de levantar el primer título de su historia, mientras que los Rays bajo el mando de Kevin Cash están contra las cuerdas con un 0-3 en la llave.

En el tercer choque, Milwaukee no tuvo piedad del pitcheo de los Rays y se llevó la victoria 10-1 en el Tropicana Field, ante la tristeza de muchos aficionados.

Griffin Jax de 31 años será el encargado de subir al montículo por los locales, mientras que los Brewers no han anunciado a su abridor.

CERVECEROS DE MILWAUKEE VS TAMPA BAY RAYS: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR SERIE MUNDIAL MLB

  • Fecha: Martes, 27 de octubre de 2026
  • Hora: 7:00 p.m.
  • Lugar: Tropicana Field
  • Dónde seguir: Sigue los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com con el Live Blog Posting
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