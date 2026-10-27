Cerveceros de Milwaukee vs Tampa Bay Rays: Fecha, hora y dónde ver en Serie Mundial MLB

Los Cerveceros de Milwaukee y los Tampa Bay Rays se verán las caras este martes en el cuarto juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas ( MLB ).

Los dirigidos por Pat Murphy están a una victoria de levantar el primer título de su historia, mientras que los Rays bajo el mando de Kevin Cash están contra las cuerdas con un 0-3 en la llave.

En el tercer choque, Milwaukee no tuvo piedad del pitcheo de los Rays y se llevó la victoria 10-1 en el Tropicana Field, ante la tristeza de muchos aficionados.

Griffin Jax de 31 años será el encargado de subir al montículo por los locales, mientras que los Brewers no han anunciado a su abridor.

CERVECEROS DE MILWAUKEE VS TAMPA BAY RAYS: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR SERIE MUNDIAL MLB