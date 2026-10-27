Cerveceros de Milwaukee vs Tampa Bay Rays: Fecha, hora y dónde ver en Serie Mundial MLB

Los Cerveceros de Milwaukee y los Tampa Bay Rays se verán las caras este martes en el cuarto juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB).
En el tercer choque, Milwaukee no tuvo piedad del pitcheo de los Rays y se llevó la victoria 10-1 en el Tropicana Field, ante la tristeza de muchos aficionados.
Griffin Jax de 31 años será el encargado de subir al montículo por los locales, mientras que los Brewers no han anunciado a su abridor.
CERVECEROS DE MILWAUKEE VS TAMPA BAY RAYS: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR SERIE MUNDIAL MLB
- Fecha: Martes, 27 de octubre de 2026
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Tropicana Field
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