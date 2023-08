Mundial de Atletismo 2023: Yulimar Rojas logra cuarto oro en triple salto

"Todavía no me lo creo. Son cuatro veces, son cuatro títulos de campeona del mundo. Se dice fácil, pero es algo que lleva mucho trabajo, mucha dedicación, mucho sacrificio", declaró la ganadora tras su triunfo.

La venezolana sufrió como pocas veces le había ocurrido en la pista, mucho menos en los grandes campeonatos.

Su primer salto fue nulo, todo un presagio de que el concurso no iba a ir como de costumbre. Los dos siguiente válidos (14,33 y 14,26 metros), pero muy cortos y apenas iba octava en la clasificación provisoinal de la final.

Que el cuarto y el quinto intento también fueran nulos disparó las alarmas, hasta ese último intento que le permitió pasar del octavo al primer lugar. De estar virtualmente sin medalla a colgarse la de oro.

El sufrimiento duró hasta que el resto de competidoras realizó ese sexto y último intento. Ninguna superó su 15,08 metros y Yulimar Rojas soltó la tensión en forma de lágrimas de emoción.

"Nunca me he dado por vencida, siempre soy una guerrera. Ganar hoy era un objetivo muy grande para mí. No lo he logrado como quería, no he quedado satisfecha del todo con la marca, pero solo el hecho de poder revalidar y poder hacerlo de la forma que lo hice, en el último salto, ya me hace muy feliz", explicó.

La estrella venezolana se quedó en cualquier caso muy lejos de aspirar a su récord mundial (15,74 metros bajo techo) o de su mejor marca al aire libre (15,67 m), pero cumplió la misión de añadir un oro más a su colección, después de los logrados de manera consecutiva en Londres en 2017, en Doha en 2019 y en Eugene (Estados Unidos) en 2022.

A ello añade tres títulos mundiales bajo techo y, sobre todo, el oro olímpico de Tokio en 2021 y la plusmarca mundial, que le confirma como la reina absoluta de su disciplina.

Ya en Eugene se convirtió con su tercer oro en la atleta con más títulos mundiales en el triple salto, por lo que ahora refuerza esa hegemonía. Teniendo en cuenta también la prueba masculina, Rojas alcanzó al hombre que más títulos mundiales tiene en el triple salto, el estadounidense Christian Taylor, aunque los suyos no fueron consecutivos.

También alcanzó el número de títulos mundiales al aire libre, cuatro, que consiguió en su día su entrenador, el cubano Iván Pedroso, en su caso en el salto largo.

FUENTE: AFP