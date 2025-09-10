EuroBasket: Alemania elimina a la Eslovenia de Luka Doncic y se mete en semis

Por detrás en el marcador durante tres cuartos, la campeona del mundo Alemania remontó ante la Eslovenia de la estrella de la NBA Luka Doncic y la venció 99-91 para alcanzar las semifinales del EuroBasket, este miércoles en Riga (Letonia).
A pesar de un Luka Doncic fiel a sus guarismos habituales (39 puntos), los alemanes y su metrónomo Dennis Schroder se pusieron las pilas desde el inicio del último cuarto.
Alemania se enfrentará el viernes por una plaza en la final a Finlandia, que había derrotado horas antes a Georgia por 93-79 y que alcanzó las semifinales por primera vez en su historia.
El equipo del jugador de Utah Jazz de la NBA Lauri Markkanen (17 puntos y 6 rebotes) resistió a los georgianos, que disputaban su primer duelo de cuartos de final después de eliminar en octavos a Francia (80-70).
La otra semifinal opondrá a Turquía y a Grecia.
FUENTE: AFP