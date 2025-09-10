BALONCESTO Baloncesto -  10 de septiembre de 2025 - 16:40

EuroBasket: Alemania elimina a la Eslovenia de Luka Doncic y se mete en semis

Alemania remontó ante la Eslovenia de la estrella de la NBA Luka Doncic y la venció 99-91 para alcanzar las semifinales del EuroBasket.

Por detrás en el marcador durante tres cuartos, la campeona del mundo Alemania remontó ante la Eslovenia de la estrella de la NBA Luka Doncic y la venció 99-91 para alcanzar las semifinales del EuroBasket, este miércoles en Riga (Letonia).

Los campeones del mundo, invictos en este Europeo, se vieron por detrás desde el minuto 4, acusando una desventaja de once puntos al final del primer cuarto.

A pesar de un Luka Doncic fiel a sus guarismos habituales (39 puntos), los alemanes y su metrónomo Dennis Schroder se pusieron las pilas desde el inicio del último cuarto.

Alemania se enfrentará el viernes por una plaza en la final a Finlandia, que había derrotado horas antes a Georgia por 93-79 y que alcanzó las semifinales por primera vez en su historia.

El equipo del jugador de Utah Jazz de la NBA Lauri Markkanen (17 puntos y 6 rebotes) resistió a los georgianos, que disputaban su primer duelo de cuartos de final después de eliminar en octavos a Francia (80-70).

La otra semifinal opondrá a Turquía y a Grecia.

