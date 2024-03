La NBA investiga a Jontay Porter por apuestas

Pudiéndose apostar por todas las estadísticas de cada jugador, las casas de apuestas establecen un límite para cada jugador respecto a puntos, rebotes, asistencias y demás. Si supera tales números hablamos de over y si no llega de under. Pues bien, tanto contra Clippers como enfrentándose a los Kings Porter dejó todas sus estadísticas en under, ya que sólo jugó cuatro y tres minutos respectivamente al alegar problemas físicos.

En realidad que se cumpla uno u otro parámetro no es nada irregular. Sin embargo, sí lo es que tal y como anunció DraftKings fuese la apuesta under a triples de Porter la que generó más dinero ante los Clippers. Hablamos de un two-way contract que vivió un sospechoso incremento de apuestas esos dos días, siendo la principal fuente de ingresos para apostantes en tales noches NBA.

FUENTE: NBA MANIACS