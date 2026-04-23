NBA: Jalen Williams abandonó la duela por lesión en el tendón de la corva

El jugador de los Oklahoma City Thunder de la NBA , Jalen Williams, abandonó el partido de playoffs del miércoles por la noche contra los Phoenix Suns en el tercer cuarto debido a una lesión en el tendón de la corva izquierdo.

Williams falló una bandeja disputada , dio unos pasos y luego se agarró la pierna. Oklahoma City ganó 120-107 y se puso 2-0 arriba en la serie.

El entrenador de los Thunder, Mark Daigneault, no aclaró la situación de Williams tras el partido. Phoenix será anfitrión del tercer partido el sábado.

“Cualquier suposición sobre el tiempo perdido es hipotética en este momento, así que no voy a hacer comentarios al respecto”, dijo Daigneault.

Williams, All-Star en la temporada 2024-25, promedió 23,6 puntos, 5,0 rebotes y 3,7 asistencias en la victoria de las Finales de la NBA del año pasado contra los Indiana Pacers. Fue seleccionado para el tercer equipo All-NBA y para el segundo equipo All-Defense.

Tras su temporada revelación, sufrió una campaña plagada de lesiones. Jugó solo 33 partidos en la temporada regular, perdiéndose 19 al principio de la temporada mientras se recuperaba de una cirugía en la muñeca derecha durante la pretemporada, y otros 30 por una lesión en el tendón de la corva derecho.

Regresó al final de la temporada regular y dijo sentirse en plena forma de cara a la primera ronda. Su juego lo demostró. En el primer partido, anotó 22 puntos con un 9 de 15 en tiros de campo en la victoria de Oklahoma City por 119-84.

Encestó sus primeros seis tiros y tenía 19 puntos con un 7 de 11 en tiros de campo cuando abandonó el segundo partido.

“Pensé que estaba jugando de maravilla, obviamente”, dijo Daigneault. “Estaba a toda máquina, tenía mucha fuerza, conseguía muy buenos tiros y algunos buenos tiros para sus compañeros”.

Si Williams no puede jugar o su tiempo de juego es limitado, es probable que Ajay Mitchell lo reemplace. Mitchell jugó poco durante la temporada pasada, en la que el equipo ganó el título, pero este base belga, en su segundo año en la liga, promedió 13.6 puntos y 3.6 asistencias esta temporada. Fue seleccionado para el Rising Stars Showcase durante el Fin de Semana de las Estrellas, pero no jugó debido a una distensión abdominal.

El base de los Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, dijo que Mitchell está listo para asumir un papel más importante en cualquier caso.

“Es una persona muy equilibrada, tanto dentro como fuera de la cancha”, dijo Gilgeous-Alexander. “Es alguien que siempre vive el momento. Nunca se deja llevar por la euforia ni por el bajón, y eso le permite mantener un alto nivel de juego y rendimiento”.

FUENTE: NBA