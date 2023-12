Béisbol Juvenil 2024: Ramón Crespo es el homenajeado

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2024 Copa Caja de Ahorros se le dedicará a el ex vicepresidente de la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) Ramón Crespo.

"Gracias a Dios que me ha permitido este proyecto y gracias porque desde el año 1994 estoy en esto y bueno creo que ya la familia se merece que me dedique más tiempo jaja, pero seguiremos tratando de ayudar a las pequeñas ligas para que hayan más juegos de béisbol durante todo el año, para que crezca más, buscar las donaciones, los útiles y las herramientas necesarias para que no les falte nada", dijo a Clase de Cutarrazo, programa que se transmite por RPC Deportes de 1 a 2 pm.