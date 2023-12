Béisbol Juvenil 2024: Veraguas tendrá dos peloteros con acuerdos profesionales 

Rujano se caracteriza por ser un bateador de poder y seguro estará en la parte alta de la batería ofensiva.

"Este año tenemos buen equipo y venimos a luchar por el título. Mi objetivo siempre es ayudar en el colectivo, ayudar a los más nuevos y seguir adelante", destacó el joven receptor.

Recta poderosa para Marcos Pimentel

Pimentel podría estar entre los dos primeros abridores, teniendo en su repertorio una recta que toca las 91 MPH, un cambio sólido y un rompiente venenoso, pero tendrá restricciones de pitcheos por su organización.

"Hemos trabajado fuerte de la mano de Dios, no me han dicho exactamente cuantos serán, pero si tengo claro que me recortarán lanzamientos", señaló Pimentel.

"Hemos intentado jugar acá, sin embargo no se ha podido por diferentes temas de remodelaciones, pero en cualquier estadio daremos el 100 por ciento", mencionó sobre la decisión de jugar de local en el Remón Cantera de Aguadulce por temas de remodelación en el Omar Torrijos.

Javier Reina, Pedro Muñoz, Jesús Muñoz, Kevin Pino y Franco Rodríguez, son otros peloteros de experiencia que buscarán aportar.