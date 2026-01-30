Béisbol Juvenil 2026: Carlos Wilson reemplaza a Melkis López como refuerzo de Los Santos

El infielder bocatoreño Carlos Wilson fue seleccionado por Los Santos como refuerzo en la ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

En primera instancia, Melkis López de Veraguas había sido el pique de lo santeños, pero tras consultarle en exclusiva al receptor, comentó que tienen unas molestias en el codo y su agente le recomendó que no jugará y se recuperará al 100%.

Números de Carlos Wilson en el Béisbol Juvenil 2026

Wilson terminó la temporada regular bateando .362 producto de 25 imparables en 69 turnos al bate, 1 doble, 4 carreras empujadas, 16 anotadas, 12 bases por bolas,16 ponches y 5 bases robadas.

El equipo santeño dirigido por Concepción Rodríguez se medirá a Chiriquí en la ronda de 8, serie que iniciará este viernes 30 de enero en el Estadio Kenny Serracín desde las 7:00 p.m.