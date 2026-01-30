Béisbol Juvenil 2026: Carlos Wilson reemplaza a Melkis López como refuerzo de Los Santos

El infielder bocatoreño Carlos Wilson fue seleccionado por Los Santos como refuerzo en la ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.
Números de Carlos Wilson en el Béisbol Juvenil 2026
Wilson terminó la temporada regular bateando .362 producto de 25 imparables en 69 turnos al bate, 1 doble, 4 carreras empujadas, 16 anotadas, 12 bases por bolas,16 ponches y 5 bases robadas.
El equipo santeño dirigido por Concepción Rodríguez se medirá a Chiriquí en la ronda de 8, serie que iniciará este viernes 30 de enero en el Estadio Kenny Serracín desde las 7:00 p.m.