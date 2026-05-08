MLB: El poderoso prospecto Spencer Jones fue llamado  al 'Big Show'

Los Yankees de Nueva York llamaron al jardinero Spencer Jones , su sexto mejor prospecto según MLB Pipeline, desde Triple-A Scranton/Wilkes-Barre para su debut en las Grandes Ligas (MLB).

La decisión se produce horas después de que el jardinero dominicano de los Yankees, Jasson Domínguez, fuera puesto en el protocolo de conmociones cerebrales tras chocar contra el muro mientras realizaba una atrapada estelar en salto durante la victoria de Nueva York por 9-2 sobre los Rangers.

Spencer Jones y sus números en Triple A - MLB

Jones tiene 11 jonrones, 41 carreras impulsadas y OPS de .958 en 33 partidos en Triple-A esta temporada. Posee OPS de .848 de por vida con 83 cuadrangulares en 413 juegos de liga menor desde que fue seleccionado en el puesto número 25 general proveniente de la Universidad de Vanderbilt en el Draft amateur de MLB del 2022.

FUENTE: MLB