LALIGA Fútbol Internacional -  8 de mayo de 2026 - 10:28

El Real Madrid revela sanción de Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni

El conjunto del Real Madrid reveló la sanción para Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, tras incidente entre ambos jugadores.

El Real Madrid revela sanción de Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni
El Real Madrid revela sanción de Fede Valverde y Aurélien TchouaméniFoto: @centregoals
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Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos.

Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna.

Sanción confirmada para Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni

Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes.

FUENTE: EFE

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