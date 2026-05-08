El Real Madrid revela sanción de Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni

El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a los jugadores Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni , ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente.

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Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos.

Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna.

Sanción confirmada para Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni

Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes.

FUENTE: EFE