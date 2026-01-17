Béisbol Juvenil 2026: Chiriquí le quita el invicto a Panamá Oeste

La novena de Panamá Oeste perdió su invicto en su visita a Chiriquí tras caer ante los locales 4-3 en el Estadio Kenny Serracín en la jornada 12 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026

Jean Rodríguez abrió el marcador en la segunda entrada luego de conectar un HR solitario por el jardín derecho ante los envíos del abridor chiricano Anthony Ortega quien al final cargó con la victoria, mientras que Joans Montenegro hizo el salvamento.

Pero en la tercera entrada los chiricanos le dieron vuelta al partido gracias a imparables productores de Joel Rodríguez, Jayko Medina y Henry Pinzón. En la sexta Oeste descontó con un elevado de sacrificio, pero en la séptima un error en la defensa de los "Vaqueros", fue aprovechado por Jayko Medina que anotó desde la primera base.

Tortugueros pegan a los metrillos

Panamá Metro cayó 0-4 en su visita a Bocas del Toro con el triunfo que se llevó Roberto Núñez. A la ofensiva destacaron Jael Escobar que se fue de 4-2; un triple, dos anotadas y una anotada; Emanuel Davis de 4-3 con una remolcada y Jhojan Downer de 3-1 con una anotada, una impulsada.

"Leña roja" arde en casa

Coclé blanqueó 5-0 a Veraguas para alcanzar su noveno triunfo en el campeonato. Ayron García se llevó la victoria y el salvado se lo acreditó Edelindo Acosta. A la ofensiva para los ganadores Jaime Escudero se fue de 2-1 con una base robada, una anotada y dos bases por bolas. Ricardo Acosta de 2-1, con base robada, un anotada, una remolcada y dos bases por bolas; Aníbal Sánchez de 3-1 con una anotada, dos impulsadas.

Los Santos noquea a Darién

Con un ataque de diez carreras, Los Santos superaron a Darién 10-0 en siete entradas. Ulises Herrera se llevó la victoria, mientras que a la ofensiva destacaron Darián García que se fue de 5-3 con 4 producida y. José Delgado de 4-2 con una anotada y una impulsada.

Occidente hace respetar su casa

Panamá Este cayó en su visita a Chiriquí Occidente 7-9 donde Roger Cedeño se acreditó la victoria. A la ofensiva por los ganadores destacaron Luis Espinoza de 4-2 con tres anotadas; Jesús Arosemena de 4-2 con dos anotadas y una impulsada, además Oriel Carreño de 4-2 con dos anotadas.

Herrera dejó tendido en el terreno a Colón

Herrera derrotó 9-8 a los “Beep-Beep” para dejarlos tendidos en el terreno en diez entradas. A la ofensiva destacaron Omar Osorio que se fue de 4-2 con una empujada y dos anotadas, mientras que Jorge Pinilla se fue de 6-2 con una impulsada y dos anotadas.