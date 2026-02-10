Béisbol Juvenil 2026: Chiriquí y Panamá Oeste volvieron a ganar en sus cruces semifinales

Las novenas de Chiriquí y Panamá Oeste pusieron su serie semifinal 2-0 en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , Copa Caja de Ahorros.

En el Estadio Remón Cantera, los chiricanos vencieron 4-2 a los coclesanos, con un Joans Montenegro que sonó de 4-3 con 1 carrera anotada y 1 base por bolas.

El lanzador derecho Anthony Ortega se acreditó la victoria, tirando 6.1 episodios de 5 imparables, 2 carreras (2 limpias), 1 pasaporte y 5 ponches.

Los Vaqueros remontaron la pizarra - Béisbol Juvenil 2026

Panamá Oeste anotó 2 rayitas en el quinto y 2 en el octavo para superar 4-3 a Panamá Metro en el Estadio Mariano Rivera.

Maikel Nieto fue clave a la ofensiva tras sonar de 4-2 y el receptor Luis Aranda de 3-1 con una carrera anotada y una empujada. Luis Atencio bateó un sencillo remolcador de dos carreras en el octavo para remontar y asegurar la victoria.

El derecho Alberto Gómez se apuntó el triunfo después de lanzar 1.2 capítulos de 1 hit, 1 base por bolas y 1 abanicado, mientras que Abel Rodríguez salvó el encuentro con 1 episodio de 3 ponches.

Ambas series tendrán su tercer partido este miércoles, ahora Chiriquí recibiendo a Coclé en el Estadio Kenny Serracín y Oeste visitando a Metro en el Estadio Nacional Rod Carew (7:00 pm).