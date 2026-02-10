MLB: Justin Verlander regresa a los Tigres de Detroit

Justin Verlander regresa a donde todo comenzó, al firmar un contrato de un año con los Tigres de Detroit de la MLB . El pacto tiene un valor de US$13 millones, incluyendo US$11 millones diferidos.

Entrando a su temporada número 21 en las Grandes Ligas en el 2026, Verlander es uno de los abridores más condecorados en la historia de MLB. El veterano tiene tres Premios Cy Young a su nombre, así como nueve convocatorias al Juego de Estrellas, dos coronas de efectividad, el JMV de la Liga Americana del 2011 y dos anillos de Serie Mundial, entre otros galardones. Sus tres juegos sin hits ni carreras de por vida lo convierten en uno de apenas seis lanzadores en tener tres o más.

Un lanzador con experiencia en playoffs - MLB

Verlander también tiene una gran experiencia en playoffs: En más de 226 innings de por vida en postemporada, posee una efectividad de 3.58 y fue nombrado JMV de la Serie de Campeonato de la Liga Americana del 2017 con los Astros.

Pero incluso con todos esos logros impresionantes, Verlander aún no ha terminado, demostrando que todavía le queda gasolina en el tanque tras una sólida campaña con los Gigantes en el 2025. En su campaña de 42 años, registró una efectividad de 3.85 en 29 aperturas para San Francisco, mientras superaba la marca de 3,500 ponches en su ilustre carrera (actualmente es octavo de todos los tiempos con 3,553 abanicados).

Verlander no era elegible para recibir una oferta calificada después de la temporada pasada, ya que recibió una de los Astros en el 2021. Por lo tanto, no hay compensación de selección de Draft amateur vinculada a él, ni penalización por firmarlo.

Las fortalezas de Verlander en el 2025 fueron su habilidad para generar contacto suave -- su tasa de batazos fuertes del 37% se ubicó en el percentil 78 entre los lanzadores calificados -- y su relativa efectividad con sus lanzamientos secundarios.

