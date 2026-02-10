¡BUENA ESA! Panamá clasifica al Mundial Sub-17 de Qatar 2026

La selección de Panamá U17 consiguió su boleto para el Mundial Sub-17 en Qatar 2026 luego de quedar líder de su grupo en el clasificatorio de Concacaf, ganándole en el juego directo a Nicaraguay 3-1 en el estadio Rommel Fernández.

Lucas Norte abrió el marcador al minuto 5' luego de vencer al arquero con un remate de larga distancia y tomar la ventaja para Panamá.

Jossimar Insturain aumentó la ventaja al minuto 10' cuando pisó área y sacó un disparo potente para el 2-0.

Estevis López se inventó tremenda jugada y marcó un golazo desde fuera del área al minuto 31'.

En la segunda parte Nicaragua descontó, sin embargo Thiago Chalmers en un tiro de esquina aprovecha para empujarla y al 84' marcó el cuarto y definitivo.

Panamá terminó líder de grupo

El equipo dirigido por Felipe Baloy tuvo un paso perfecto por el clasificatorio de Concacaf, abrieron el torneo con goleada 6-1 ante la República Dominicana

Goles: Thiago Chalmers 28′, 37′, 84′ (PAN), Oliver Pinzón 12′ (PAN), Alexander Tull (45+3′), Arian Reyes 84′ (PAN), Carlique Prevost 31′ (DMA).

En la segunda jornada vencieron 6-0 a Ánguila, Goles: Lucas Norte 3′ (PAN), Estevis López 22′ (PAN), Alexander Tull 48′ (PAN), Joseph Choy 55′ 90+1′(PAN), Thiago Chalmers 66′ (PAN).