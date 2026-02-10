Béisbol Juvenil 2026: Dereck Gómez estableció marca histórica de ponches

El lanzador coclesano Dereck Gómez se convirtió en el mejor lanzador de la categoría, tras implantar marcas históricas de ponches en el Campeonato nacional de Béisbol Juvenil 2026 .

El bicampeón (2024-2025) ha sido figura en ambos títulos de Coclé , tomando la responsabilidad en momentos importantes como el AS del equipo que dirige Rodrigo Merón.

Gómez escribió su nombre con letras doradas el lunes 9 de febrero en la ronda semifinal, cuando propinó 9 ponchetes a los bateadores de Chiriquí en el juego 1 de la serie, convirtiéndose en el primer lanzador en superar las barreras de los 300 ponches (301) y el primero en llegar a 30 o más victorias (33), algo que había logrado el pasado 17 de enero frente a Herrera.

El coclesano terminó la temporada 2025 con 244 abanicados y en el 2026 ya tiene 57.

Dereck Gómez y una brillante actuación en el Béisbol Juvenil 2026

En la campaña 2026, Dereck ha trabajado 57.1 episodios (680 lanzamientos), permitiendo 37 imparables, 11 carreras (7 limpias), 4 bases por bolas, 57 ponches, efectividad de 1.09 y récord de 7-0.

Gómez que ha representado a Panamá en diversas categorías, no tuvo decisión frente a Chiriquí a pesar de trabajar 7.0 episodios de 8 hits, 3 carreras (2 limpias), 1 pasaporte y 9 ponches.