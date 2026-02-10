Panamá (Águilas Metropolitanas) volverá a las acciones este martes 10 de febrero en la cuarta jornada de la Serie de las Américas 2026 donde continúa líder de la tabla de posiciones.
SERIE DE LAS AMÉRICAS Béisbol - 10 de febrero de 2026 - 08:51
Serie de las Américas 2026: Partidos para hoy martes 10 de febrero
Repasa la programación de los partidos para el 10 de febrero en la primera ronda de la Serie de las Américas 2026, donde compite Panamá.
Resultados del lunes 9 de febrero
- Curazao 12 - 14 Cuba
- Colombia 8 - 0 Argentina
- Nicaragua 3 - 5 Panamá
Partidos para hoy martes 10 febrero en la Serie de las Américas 2026
- Panamá vs Cuba a las 12:30 P.M. en el Estadio Monumental de Caracas
- Nicaragua vs Argentina a las 3:30 P.M. en el Estadio Fórum La Guaira
- Colombia vs Venezuela a las 6:30 P.M. en el Estadio Monumental de Caracas
