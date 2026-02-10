LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  10 de febrero de 2026 - 17:16

José Córdoba brilló defensivamente en victoria del Norwich City

El defensor panameño José Córdoba jugó todo el partido en la victoria del Norwich City en la Championship.

José Córdoba brilló defensivamente en victoria del Norwich City

José Córdoba brilló defensivamente en victoria del Norwich City

FOTO: JOSÉ CÓRDOBA

El defensor panameño José Córdoba destacó defensivamente en la victoria del Norwich City 3-0 sobre el Oxford United en la jornada 32 de la English Football League Championship de Inglaterra.

Los canarios se llevaron los tres puntos en el Kassam Stadium, gracias al Hat-trick del guineano, nacionalizado australiano Mohamed Touré.

"Coto" de 24 años ha jugado 15 encuentros en la actual campaña y ha brindado una asistencia.

Con esta victoria, los dirigidos por Philippe Clement llegan a 39 puntos para ubicarse en la posición 16 del campeonato.

Números de José Córdoba vs Oxford United

El seleccionado nacional jugó los 90' minutos, tuvo 5 intercepciones, 8 despejes, 6 recuperaciones, 5/6 en duelos terrestes, 3/3 en duelos aéreos, 83 toques, 2 faltas recibidas, 58/63 (92%) y 5/8 en pases largos (63%).

En esta nota:
Seguir leyendo

Manchester United rescató un punto frente al West Ham

Exfutbolista argentino Lucas Ignacio Pires es asesinado y su hermano es el principal sospechoso

Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Historial previo al duelo en Copa del Rey

Recomendadas

Últimas noticias