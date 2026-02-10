José Córdoba brilló defensivamente en victoria del Norwich City

El defensor panameño José Córdoba destacó defensivamente en la victoria del Norwich City 3-0 sobre el Oxford United en la jornada 32 de la English Football League Championship de Inglaterra.

Los canarios se llevaron los tres puntos en el Kassam Stadium, gracias al Hat-trick del guineano, nacionalizado australiano Mohamed Touré.

"Coto" de 24 años ha jugado 15 encuentros en la actual campaña y ha brindado una asistencia.

Con esta victoria, los dirigidos por Philippe Clement llegan a 39 puntos para ubicarse en la posición 16 del campeonato.

Números de José Córdoba vs Oxford United

El seleccionado nacional jugó los 90' minutos, tuvo 5 intercepciones, 8 despejes, 6 recuperaciones, 5/6 en duelos terrestes, 3/3 en duelos aéreos, 83 toques, 2 faltas recibidas, 58/63 (92%) y 5/8 en pases largos (63%).