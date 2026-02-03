Béisbol Juvenil 2026: Coclé barre a Occidente para meterse a semis

La novena de Coclé se convirtió en el primer equipo en clasificar a las semifinales del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 tras barrer en la serie a Chiriquí Occidente.

Mientras tanto que en el Roberto "Flaco Bala" Hernández, Chiriquí se puso a una victoria de avanzar luego de derrotar 3-1 a Los Santos.

Los locales tomaron ventaja en la tercera entrada aprovechando la velocidad de Johan Vigil que se robó la tercera, pero en el tiro el tercera base de Chiriquí no logró capturar la pelota y el corredor aprovechó para ir al plato y abrir el marcador.

En la quinta entrada los chiricanos igualaron las acciones luego que Dafir Núñez, quien entró desde la banca, conectó un imparable a la banda contraria para remolcar a Henry Pinzón.

Luego de un partido parejo, en la novena entrada Chiriquí tomó ventaja al anotar dos carreras luego de un elevado de sacrificio de Alexis Quintero que produjo una y tras un error en la defensa santeña entró una más.

"La Leña Roja" barre

Con joya de pitcheo de Joiser González y un ataque de 10 imparables, Coclé ganó por abultamiento de carreras a Chiriquí Occidente para meterse en las semifinales del torneo.

González lanzó las siete entradas donde apenas permitió 5 hits y ponchó a 4. A la ofensiva destacaron Lucas López que se fue de 4-3 con una anotada y 2 remolcadas; Jeykol De León se fue de 4-1 con 2 anotadas y 2 impulsadas.

Final cardiaco

Panamá Este logró su primera victoria de la serie tras vencer 4-3 a Panamá Metro en un partido donde los metrillos amenazaron con empatar el encuentro sobre el cierre del partido.

Alejandro Fanovich remolcó dos carreras, mientras que Nicolás Sánchez y Joey Wood remolcaron una carrera cada uno para apoyar a Jean Rivera que como relevo lanzó 4.1, permitió 4 hits, 1 carrera y recetó 5 ponches para llevarse acreditarse el triunfo.

"Vaqueros" toman ventaja

Abdiel Castillo tuvo una gran labor desde la lomita para liderar el triunfo de Panamá Oeste sobre Herrera por 3-1. Castillo lanzó 6 entradas de 4 hits, 1 carrera y 3 ponches. El salvamento fue para Abel Rodríguez que lanzó la novena entrada ponchando a 2.

Los mejores a la ofensiva fueron Maikel Nieto que se fue de 4-2 con 1 anotada y Edward Delgado que se fue de 4-2 con 2 remolcadas.