Béisbol Juvenil 2026: Coclé se apuntó segundo triunfo en el Remón Cantera

El Estadio Remón Cantera de la ciudad de Aguadulce fue el escenario de un gran duelo entre Coclé y Panamá Metro, en donde la "Leña Roja" salió con la mejor parte, en esta jornada 2 del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026 , Copa Caja de Ahorros.

Por los locales, se combinaron dos zurdos para sacar el triunfo, Cristian González y Edelindo Acosta, que entró en labor de relevo, como "apaga fuego".

Con el madero destacó el experimentado segunda base Ricardo Acosta, con 3 imparables en 5 turnos y 2 remolcadas.

Occidente gana en casa en el Béisbol Juvenil 2026

La tropa de Chiriquí Occidente se apuntó con su segunda victoria en el torneo, ahora por pizarra de 8-7 ante Los Santos en el Glorias Deportivas Baruenses.

El primer bate James Salcedo vivió una gran noche a la ofensiva, con un 4-3, con 3 anotadas y 1 empujada.

Los C3 con su primer triunfo

Colón ganó duelo en el Justino Salinas por pizarra de 2-1 ante Darién, con una destacada labor monticular de Charis Carranza, que se fajó con 6 entradas, permitiendo tan solo un hit.

Las remolcadas las trajeron a casa Anastacio Arauz y Humberto Periñan.

Una nueva victoria de los "Vaqueros"

Ahora, Panamá Oeste venció a Panamá Este en la jornada 2 del torneo, partido que culminó por pizarra de 7-6.

El ganador del partido fue Edgar Samaniego, con trabajo de 2.2 entradas y a la ofensiva destacaron Michael Worthington de 4-2 con 2 remolcadas y Luis Aranda de 3-2 con 2 remolcadas.

Hacen respetar su casa

Veraguas sacó un importante triunfo ante Herrera en el Omar Torrijos por pizarra de 7-1 con un gran Alejandro Vega, que subió a la lomita por 5.1 episodios, permitiendo 1 carrera y 3 imparables.

Salvador Santamaria fue de los más destacados con el madero, remolcando 1 carrera, con 1 hit en 2 turnos al bate.

Tortugueros consiguen victoria

Bocas del Toro se apuntó con triunfo en cerrado duelo ante Chiriquí, por marcador de 2-1, con un importante Brayan Miranda en labor de relevo en la lomita.

Edgar Hurtado se apuntó con un 2-1 y 1 remolcada en una noche de duelo de pitcheo ante los envíos del experimentado chiricano Anthony Ortega.