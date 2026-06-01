Mundial 2026: Conoce a la selección de Curazao

La selección de Curazao logró una histórica clasificación al Mundial 2026 de la FIFA, la primera que disputarán y compartirán grupo con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

Con apenas 150.000 habitantes, Curazao llegó invicto al Mundial 2026 y se convirtió en la selección más pequeña que disputará una Copa del Mundo desde la creación del torneo, de la mano de Dick Advocaat.

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