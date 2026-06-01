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Mundial 2026 Mundial 2026 -  1 de junio de 2026 - 16:34

Mundial 2026: Conoce a la selección de Curazao

La selección de Curazao se clasificó de gran manera al Mundial 2026 de la FIFA, en donde tendrán histórica aparición.

Mundial 2026: Conoce a la selección de Curazao

Mundial 2026: Conoce a la selección de Curazao

La selección de Curazao logró una histórica clasificación al Mundial 2026 de la FIFA, la primera que disputarán y compartirán grupo con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

Con apenas 150.000 habitantes, Curazao llegó invicto al Mundial 2026 y se convirtió en la selección más pequeña que disputará una Copa del Mundo desde la creación del torneo, de la mano de Dick Advocaat.

La selección de Curazao tuvo destacados números en su clasificación al Mundial 2026:

  • 10 partidos jugados
  • 7 victorias
  • 3 empates
  • 0 derrotas
  • 22 goles a favor
  • 7 goles en contra
  • +15 de diferencia de gol
  • 6 partidos con la valla invicta

Figuras de la campaña

  • Gervane Kastaneer: Goleador de su equipo (5)
  • Leandro Bacuna: Capitán, líder del equipo y destacado en la mitad de la cancha.
  • Eloy Room: Jugador clave, con 6 vallasen cero.

Curazao debutará ante Alemania el 14 de junio, luego se medirán a Ecuador el día 20 y cerrarán la fase de grupos de Costa de Marfil.

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