Mundial 2026: Conoce a la selección de Curazao

La selección de Curazao logró una histórica clasificación al Mundial 2026 de la FIFA, la primera que disputarán y compartirán grupo con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.
La selección de Curazao tuvo destacados números en su clasificación al Mundial 2026:
- 10 partidos jugados
- 7 victorias
- 3 empates
- 0 derrotas
- 22 goles a favor
- 7 goles en contra
- +15 de diferencia de gol
- 6 partidos con la valla invicta
Figuras de la campaña
- Gervane Kastaneer: Goleador de su equipo (5)
- Leandro Bacuna: Capitán, líder del equipo y destacado en la mitad de la cancha.
- Eloy Room: Jugador clave, con 6 vallasen cero.
Curazao debutará ante Alemania el 14 de junio, luego se medirán a Ecuador el día 20 y cerrarán la fase de grupos de Costa de Marfil.