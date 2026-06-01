MAREA ROJA Marea Roja -  1 de junio de 2026 - 08:27

Selección de Panamá se hace viral gracias a Neymar Jr.

Luego del partido entre Brasil y la Selección de Panamá, varios jugadores y miembros del cuerpo técnico nacional se fotografiaron con Neymar Jr.

Selección de Panamá se hace viral gracias a Neymar Jr.

Selección de Panamá se hace viral gracias a Neymar Jr.

EFE/ Antonio Lacerda

Luego del partido entre Brasil y la Selección de Panamá, varios jugadores y miembros del cuerpo técnico nacional se fotografiaron con Neymar Jr.

Panamá cayó 6-2 ante Brasil, con goles a favor de los de Thomas Christiansen por medio de Michael Amir Murillo y Carlos Harvey.

Una vez dado el pitazo final, los jugadores saludaron al rival, entre ellos Carlo Ancelotti, Vinicius Jr, Raphinha, pero el más solicitado fue Neymar Jr. quien no pudo ver minutos debido a presentar molestias.

Uno a uno, el astro brasileño se tomó su tiempo para dejarse fotografiar por la delegación panameña.

Neymar Jr. junto a los jugadores de la Selección de Panamá

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