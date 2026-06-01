Selección de Panamá se hace viral gracias a Neymar Jr.

Luego del partido entre Brasil y la Selección de Panamá , varios jugadores y miembros del cuerpo técnico nacional se fotografiaron con Neymar Jr.

Panamá cayó 6-2 ante Brasil, con goles a favor de los de Thomas Christiansen por medio de Michael Amir Murillo y Carlos Harvey.

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Una vez dado el pitazo final, los jugadores saludaron al rival, entre ellos Carlo Ancelotti, Vinicius Jr, Raphinha, pero el más solicitado fue Neymar Jr. quien no pudo ver minutos debido a presentar molestias.

Uno a uno, el astro brasileño se tomó su tiempo para dejarse fotografiar por la delegación panameña.

Neymar Jr. junto a los jugadores de la Selección de Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InvictosSomos/status/2061233747706404961?s=20&partner=&hide_thread=false Y después del partido ante Brasil, todos los jugadores e integrantes del staff de Panamá aprovecharon la presencia de Neymar Júnior para pedirle una foto.Lo que genera el verdadero 10 de Brasil, señoras y señores.Ídolo mundial pic.twitter.com/Uht063aFoM — Invictos (@InvictosSomos) May 31, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2061231279211692287?s=20&partner=&hide_thread=false Todo el plantel de Panamá, incluyendo suplentes y cuerpo técnico, fueron corriendo a HACER FILA PARA SACARSE FOTOS con Neymar, luego de perder 6-2 vs Brasil hoy.



Qué momentazo. pic.twitter.com/aKyGvF49R2 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 31, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2061230547830002122?s=20&partner=&hide_thread=false Los jugadores de Panamá HACEN FILA PARA SACARSE FOTOS CON NEYMAR post partido.



Momentazo. pic.twitter.com/AGW3Z1IQTc https://t.co/ilyW7R7xKL — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 31, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/giraltpablo/status/2061232748421910638?s=20&partner=&hide_thread=false Luego de perder 6-2 vs Brasil, todo el plantel de Panamá, incluyendo suplentes y cuerpo técnico, hicieron fila para sacarse fotos con Neymar pic.twitter.com/tMuGtxZ7dR — Pablo Giralt (@giraltpablo) May 31, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Juezcentral/status/2061233979143885225?s=20&partner=&hide_thread=false Termina el Brasil-Panamá. Los panameños hacen fila para foto con Ney. Como lo haríamos todos pic.twitter.com/sCihr4kBLX — Juez Central (@Juezcentral) May 31, 2026