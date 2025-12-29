Béisbol Juvenil 2026: Concepción Rodríguez ansioso por el inicio del campeonato

Concepción Rodríguez vuelve como manager de la novena de Los Santos para el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 .

"Un poco ansioso para que empiece el torneo, ha sido tremenda preparación en comparación al año pasado a pesar de que se hizo un muy buen trabajo el año pasado. Era mi primera experiencia un poco difícil, pero bueno este año un poco más de experiencia se ha manejado excelente, un poco más ordenado, bastante semiprofesional, los muchachos han asimilado ese trabajo", expresó Rodríguez.

Sobre los últimos días de preparación indicó: "En los últimos partidos que se han realizado hemos notado que el equipo está algo compacto, desde un inicio nuestro fuerte fue el pitcheo, ya están los bates empezando a carburar un poco, buena defensa y si nos mantenemos de esta manera vamos a tener buenos resultados a lo largo del torneo".

"Hasta el momento ningún pelotero se ha lesionado en este proceso bastante largo, duro, hemos jugado bastante, los brazos de los lanzadores se siente bien al igual que los jugadores de posición y esperemos que se mantenga a lo largo del torneo", destacó sobre el estado de los peloteros.

Llamado a la afición de Los Santos

También mandó un mensaje para la afición santeña: "La fanaticada santeña vive el béisbol y que vengan a apoyar a sus muchachos que sé que no los van a decepcionar".