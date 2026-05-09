Mundial 2026: Conoce a la selección de Irán

La selección de Irán pertenece a la confederación AFC, es dirigida actualmente por Amir Ghalenoei desde el 2023 para el Mundial 2026 donde quedaron en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda y su capitán es Ehsan Hajsafi, el máximo goleador de este equipo es Ali Daei con 109 goles y el récord de más partidos lo tiene Javad Nekounam con 151.

Irán se encuentra en la posición número 21 del Ranking Oficial de la FIFA, actualizado en abril de 2026.

Participación de la selección de Irán en Mundiales, previo al Mundial 2026

Irán suma 6 mundiales y llegará a su número 7 con el Mundial 2026 en USA, Canadá y México.

1978

1998

2006

2014

2018

2022

2026 (clasificado)

Irán nunca ha logrado pasar de la fase de grupos, buscaran romper esa mala racha en este Mundial 2026. Su mejor participación fue en el de Rusia 20218 cuando vencieron a Marruecos y le empataron a Portugal de Cristiano Ronaldo y quedaron de terceros con 4 puntos al caer contra España.

El mayor fracaso de Irán fue en el Mundial de 2006 cuando tenían un gran equipo y tenían todo para avanzar de ronda y perdieron contra México, Portugal y un empate ante Angola.