Manchester United y Sunderland no pasaron del empate en la Premier League

Ya clasificado para la Champions League, el Manchester United jugó a medio gas contra el Sunderland y se marchó con un empate sin goles que poco cambia la vida de ambos equipos en la Premier League .

Los 'Red Devils' consiguieron la clasificación a la Champions la jornada pasada de forma matemática, por lo que las tres jornadas finales sólo les sirven para ayudar a Bruno Fernandes a igualar y superar el récord de veinte asistencias de Kevin de Bruyne y Thierry Henry en una misma temporada. El portugués tiene 19 y le quedan dos partidos para lograr este hito.

Lo cierto es que este sábado apenas tuvo ocasiones para mejorar su registro. Las mejores ocasiones no las tuvo el United, que solo tiró una vez a puerta en todo el partido, sino el Sunderland, que a los puntos mereció llevarse algo más e impulsar sus escasas opciones de estar en Europa.

Sanne Lammens fue el mejor de los de Michael Carrick con dos grandes intervenciones contra Sadiki a los seis minutos y frente a Brobbey ya en la segunda mitad. El meta belga, una de las grandes incorporaciones en el pasado mercado veraniego, se ha instalado como la mejor opción para la portería después del turbulento pasado con André Onana.

El palo negó el gol en el Sunderland vs Manchester United

Además, Lutsharel Geertruida tuvo un disparo al palo en la recta final y los 'Black Cats' no pararon de intentarlo hasta el pitido final, aunque de poco les sirvió. El empate acaba de enterrar sus pocas opciones de estar en Europa. Con 48 puntos y en duodécima posición, están a cinco del Brighton & Hove Albion, que cierra la séptima plaza, la que da acceso a Conference League. Solo les quedan seis puntos por jugarse, por lo que el cuento de hadas del Sunderland de ascender y clasificarse a Europa está a punto de llegar a su fin.

Por su parte, el United corta su racha de tres triunfos consecutivos, por lo que el famoso aficionado que no se cortará el pelo hasta que el equipo gane cinco partidos seguidos tendrá que esperar al curso que viene para acabar con esta promesa.

FUENTE: EFE