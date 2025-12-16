Béisbol Juvenil Beisbol juvenil Panamá -  16 de diciembre de 2025 - 09:33

Béisbol Juvenil 2026: David "El Loco" Montilla presentó el roster de Veraguas

El mánager de Veraguas David "El Loco" Montilla reveló el roster para el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026: David El Loco Montilla presentó el roster de Veraguas
Béisbol Juvenil 2026: David "El Loco" Montilla presentó el roster de VeraguasFOTO: FEDEBEIS

La novena de Veraguas bajo el mando del mánager David Montilla, ya definió su roster de 25 peloteros para ser protagonista en el próximo Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja Ahorros.

Los "Indios" han tenido una larga pretemporada con varios encuentros de fogueos, donde destacaron algunos lanzadores de experiencia y jugadores de cuadro con mucho nivel y proyección.

La tropa veragüense clasificó a la ronda de 8 en la edición del 2025, siendo eliminado por Coclé en la ronda de 8.

Selección de Veraguas - Béisbol Juvenil 2026

LANZADORES

  • JORGE ATENCIO
  • RAUL PERALTA
  • FERNANDO MARTINEZ
  • DIMARCO BOSQUEZ
  • NESSIN SANTO
  • DIEGO AGUILAR
  • JOSEPH GRACIA
  • AMILKAR BAZAN
  • FRANCISCO DIAZ
  • ALEJANDRO VEGA

OUTFIELD

  • KEVIN PERALTA
  • JORGE NASH
  • JEFER FUENTES
  • ELIECER ALMANZA
  • JOINYER JUAREZ
  • JOEL MUÑOZ

RECEPTORES

  • MOISES BATISTA
  • MELKIS LÓPEZ
  • JASSON MENDOZA

INFIELD

  • OMAR VARGAS
  • LUIS ATENCIO
  • CRISTIAN RODRÍGUEZ
  • ELIGIO CORRALES
  • JOSE VASQUES
  • SALVADOR SANTA MARÍA

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: ¿Quién es el artista que estará en la ceremonia inaugural?

Béisbol Juvenil 2026: Conoce los precios de los boletos

Recomendadas

Últimas noticias