Béisbol Juvenil 2026: David "El Loco" Montilla presentó el roster de Veraguas

La novena de Veraguas bajo el mando del mánager David Montilla, ya definió su roster de 25 peloteros para ser protagonista en el próximo Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja Ahorros.
La tropa veragüense clasificó a la ronda de 8 en la edición del 2025, siendo eliminado por Coclé en la ronda de 8.
Selección de Veraguas - Béisbol Juvenil 2026
LANZADORES
- JORGE ATENCIO
- RAUL PERALTA
- FERNANDO MARTINEZ
- DIMARCO BOSQUEZ
- NESSIN SANTO
- DIEGO AGUILAR
- JOSEPH GRACIA
- AMILKAR BAZAN
- FRANCISCO DIAZ
- ALEJANDRO VEGA
OUTFIELD
- KEVIN PERALTA
- JORGE NASH
- JEFER FUENTES
- ELIECER ALMANZA
- JOINYER JUAREZ
- JOEL MUÑOZ
RECEPTORES
- MOISES BATISTA
- MELKIS LÓPEZ
- JASSON MENDOZA
INFIELD
- OMAR VARGAS
- LUIS ATENCIO
- CRISTIAN RODRÍGUEZ
- ELIGIO CORRALES
- JOSE VASQUES
- SALVADOR SANTA MARÍA