Béisbol Juvenil 2026: José Murillo III y José Murillo IV, primer duelo padre-hijo

Los mánagers José Murillo IV y José Murillo III se enfrentaron la noche del domingo 18 de enero en la fecha 14, marcando un hecho histórico en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros.
Una victoria por blanqueada en el Béisbol Juvenil 2026
Los occidentales bajo el mando de "Cheito" Murillo IV se impusieron por pizarra de 7-0 sobre los metropolitanos en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses, saliendo el hijo victorioso en un choque entre dos técnicos que llevan el béisbol en la sangre y marcan el presente y futuro en el rol de estratega
Jonathan Ramos fue el mejor bateador del partido, conectando de 5-3 con una carrera empujada y 1 ponche.
José Jurado se acreditó la victoria con 5.0 entradas lanzadas de 2 imparables, 5 bases por bolas y 3 ponches.