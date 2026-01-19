Béisbol Juvenil 2026: José Murillo III y José Murillo IV, primer duelo padre-hijo

Los mánagers José Murillo IV y José Murillo III se enfrentaron la noche del domingo 18 de enero en la fecha 14, marcando un hecho histórico en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , Copa Caja de Ahorros.

El enfrentamiento entre ambos nos regaló el primer duelo padre-hijo en un torneo Juvenil, acontecimiento que quedará marcado en la historia de la pelota nacional.

¡El hijo le ganó el duelo al padre! José Murillo Iturralde, José Murillo III y José Murillo IV en esta postal, marcando un hecho histórico al enfrentarse por primera vez padre-hijo en el Béisbol Juvenil. José Murillo III (mánager de Metro) José Murillo IV (mánager de… pic.twitter.com/8kSk3R4i0K

Una victoria por blanqueada en el Béisbol Juvenil 2026

Los occidentales bajo el mando de "Cheito" Murillo IV se impusieron por pizarra de 7-0 sobre los metropolitanos en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses, saliendo el hijo victorioso en un choque entre dos técnicos que llevan el béisbol en la sangre y marcan el presente y futuro en el rol de estratega

Jonathan Ramos fue el mejor bateador del partido, conectando de 5-3 con una carrera empujada y 1 ponche.

José Jurado se acreditó la victoria con 5.0 entradas lanzadas de 2 imparables, 5 bases por bolas y 3 ponches.