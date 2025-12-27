Béisbol Juvenil 2026: Kevin Peralta cree que la defensa y la "pelota pequeña" será crucial para Veraguas

El jardinero de la tropa de Veraguas Kevin Peralta tiene más que claro las fortalezas del equipo de cara al Campeonato de Béisbol Juvenil 2026 , un nuevo reto que inicia el próximo 3 de enero y lo harán en casa.

Peralta, que disputará su segundo año en la pelota Juvenil, cree que la defensa y la "pelota" pequeña serán puntos claves para los dirigidos por el manager David Montilla.

Veraguas listo para el Béisbol Juvenil 2026

"A darle con todo, a llevar al equipo a la segunda y tercera ronda, poco a poco. La fortaleza que tenemos es la defensa, tremenda defensa, pitcheo con bastante experiencia y el bateo activo también", mencionó.

"En lo personal estoy jugando fielder, mi posición del año pasado, con velocidad, corriendo bastante, el juego de nosotros es el pequeño. A los fanáticos que nos vengan a apoyar tenemos buen equipo y la afición es lo que nos mantiene activos", destacó Peralta.

Un nuevo reto para el novato Melkis López

El receptor con experiencia en selección de Panamá Melkis López fue otro de los protagonistas que habló para las cámaras de Deportes RPC y Clase de Cutarrazo desde el Estadio Omar Torrijos Herrera, destacando el reto de la adaptación a esta categoría.

"Mi primer año, una nueva experiencia, el cambio a bate de madera, la adaptación, más velocidad, más nivel y hay que ir adaptándose poco a poco, pero con Dios todo nos saldrá bien esta temporada", añadió el joven pelotero.

"Mi posición no es fácil, hay que dar el máximo, mucha responsabilidad", dejó claro, López, quien llegará a este torneo luego de representar a Panamá en la U15.