Béisbol Juvenil 2026: José Murillo III define selección de Panamá Metro

La novena de Panamá Metro bajo el mando de José Murillo III ya definió su roster de 25 peloteros para ser protagonista en el próximo Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja Ahorros.
Los de la capital debutan el próximo 3 de enero ante Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera, desde las 7:30 p.m (en vivo por RPC).
Selección de Panamá Metro - Béisbol Juvenil 2026
LANZADORES
- Fabián Carrera
- Cristian Navarro
- Ángel Valdez
- Francisco de Gracia
- César Berrios
- Juan Vargas
- Luis Sanjur
- Abraham Wright
- Kastulo Chen
- Roberto Martínez
RECEPTORES
- Pablo Arosemena
- Carlos Pérez
- Joel Vergara
CUADRO INTERIOR
- Renso Tenaz
- Anderson Cousing
- Caleb Rivera
- David Murillo
- Andrés Valderrama
- Diego Arancibia
JARDINEROS
- Luis Rivera
- Edgardo Recuero
- Robert Sánchez
- Carlos Sánchez
UTILITY
- Junior Saldaña
- Dustin Pitti
CUERPO TÉCNICO
- José Murillo III
- Luis Plicet
- Rolando Arroche (coach de pitcheo)
- José Oses
- Jorge Nash
- Marcos Villamonte
- Diego Trejos (trainer)