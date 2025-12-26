BEISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  26 de diciembre de 2025 - 13:14

Béisbol Juvenil 2026: José Murillo III define selección de Panamá Metro

El mánager de Panamá Metro, José Murillo III reveló el roster para el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

FOTO: FEDEBEIS

La novena de Panamá Metro bajo el mando de José Murillo III ya definió su roster de 25 peloteros para ser protagonista en el próximo Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja Ahorros.

La tropa metropolitana con 21 coronas (líder) en sus vitrinas, llega al certamen con el objetivo de levantar el título, cosa que no hacen desde el 2016.

Los de la capital debutan el próximo 3 de enero ante Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera, desde las 7:30 p.m (en vivo por RPC).

Selección de Panamá Metro - Béisbol Juvenil 2026

LANZADORES

  • Fabián Carrera
  • Cristian Navarro
  • Ángel Valdez
  • Francisco de Gracia
  • César Berrios
  • Juan Vargas
  • Luis Sanjur
  • Abraham Wright
  • Kastulo Chen
  • Roberto Martínez

RECEPTORES

  • Pablo Arosemena
  • Carlos Pérez
  • Joel Vergara

CUADRO INTERIOR

  • Renso Tenaz
  • Anderson Cousing
  • Caleb Rivera
  • David Murillo
  • Andrés Valderrama
  • Diego Arancibia

JARDINEROS

  • Luis Rivera
  • Edgardo Recuero
  • Robert Sánchez
  • Carlos Sánchez

UTILITY

  • Junior Saldaña
  • Dustin Pitti

CUERPO TÉCNICO

  • José Murillo III
  • Luis Plicet
  • Rolando Arroche (coach de pitcheo)
  • José Oses
  • Jorge Nash
  • Marcos Villamonte
  • Diego Trejos (trainer)
