Naoya Inoue logra triunfo cómodo ante Alan David Picasso y prepara el camino para Nakatani

El invicto japonés y estrella libra por libra Naoya Inoue superó de manera cómoda en el peso supergallo al mexicano Alan David Picasso en pleito estelar de velada The Ring V "La Noche del Samurái" desde la ciudad de Riad, capital de Arabia Saudita.

Inoue le pasó por encima en todos los aspectos a un joven que llegaba invicto y con hambre, pero que poco pudo hacer ante el pegador de Yokohama que extendió su marca de invicto a 32 triunfos, con 27 por la vía rápida.

El experimentado diestro defendió con éxito todos los cinturones de peso supergallo, en un combate que terminó ganando por puntos, con un sólido 120-108, 119-109 y 117-111.

Despues del pleito, el apodado como "El Monstruo" lució humilde y autocritico en cuanto a su actuación en el Mohammed Abdo Arena.

“Mi actuación esta noche no fue lo suficientemente buena. Podría haberlo hecho mejor. Me alegro de haber ganado, pero estoy muy cansado. Necesito descansar. Aprenderé de esto y seré mucho mejor la próxima vez”, señaló la estrella libra por libra de The Ring Magazine.

En camino al Naoya Inoue vs Junto Nakatani

El resultado de este combate y del coestelar Junto Nakatani, que sacó una victoria en un duro pleito, abre el camino al enfrentamiento de invictos nacidos en la tierra del "Sol Naciente" en el año 2026.

“[Nakatani y yo] obtuvimos muy buenas victorias esta noche. El año que viene decidiremos qué pasará, pero mis fans japoneses pueden esperar algo muy bueno”, finalizó el púgil de 32 años de edad.