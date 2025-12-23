BEISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  23 de diciembre de 2025 - 11:09

El mánager de Chiriquí Occidente, José Murillo IV, reveló el roster para el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026: Los elegidos por José "Cheo" Murillo para representar a Chiriquí Occidente

La novena de Chiriquí Occidente bajo el mando de José "Cheo" Murillo IV, ya definió su roster de 25 peloteros para ser protagonista en el próximo Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja Ahorros.

La tropa occidental llega al certamen con el objetivo de superar la primera fase del certamen y llegar a la ronda de 8, tras una campaña 2025 donde quedaron eliminados en la ronda regular con récord de 5-17.

La "Legión Occidental" debuta el próximo 3 de enero ante Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron, desde las 7:30 p.m.

Selección de Chiriquí Occidente - Béisbol Juvenil 2026

LANZADORES

  • DARVIN SANTOS
  • PINTO JOSMAR
  • CORELLA SANTIAGO
  • VIQUEZ MANUEL
  • GONZÁLEZ JESÚS
  • RIVERA EDUARDO
  • MORALES ERICK
  • AVILES JOAB
  • SANTOS ENOC
  • CEDEÑO ROGER

RECEPTORES

  • AROSEMENA JESÚS
  • ORTIZ ENRIQUE
  • AGUILAR LUIS

CUADRO INTERIOR

  • HERNÁNDEZ HAIJAN
  • ESPINOSA LUIS
  • PITTÍ JOSEPH
  • MORENO WALTER
  • GOMEZ YEREMI
  • SÁNCHEZ ALLAN
  • VIGIL ANGEL

JARDINEROS

  • SALCEDO JAMES
  • CARREÑO JOVANNY
  • RAMOS JONATHAN
  • CEDEÑO JOSHUA

UTILITY

  • ROJAS MAIKEL
