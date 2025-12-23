Béisbol Juvenil 2026: Los elegidos por José "Cheo" Murillo para representar a Chiriquí Occidente

La novena de Chiriquí Occidente bajo el mando de José "Cheo" Murillo IV, ya definió su roster de 25 peloteros para ser protagonista en el próximo Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja Ahorros.
La "Legión Occidental" debuta el próximo 3 de enero ante Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron, desde las 7:30 p.m.
Selección de Chiriquí Occidente - Béisbol Juvenil 2026
LANZADORES
- DARVIN SANTOS
- PINTO JOSMAR
- CORELLA SANTIAGO
- VIQUEZ MANUEL
- GONZÁLEZ JESÚS
- RIVERA EDUARDO
- MORALES ERICK
- AVILES JOAB
- SANTOS ENOC
- CEDEÑO ROGER
RECEPTORES
- AROSEMENA JESÚS
- ORTIZ ENRIQUE
- AGUILAR LUIS
CUADRO INTERIOR
- HERNÁNDEZ HAIJAN
- ESPINOSA LUIS
- PITTÍ JOSEPH
- MORENO WALTER
- GOMEZ YEREMI
- SÁNCHEZ ALLAN
- VIGIL ANGEL
JARDINEROS
- SALCEDO JAMES
- CARREÑO JOVANNY
- RAMOS JONATHAN
- CEDEÑO JOSHUA
UTILITY
- ROJAS MAIKEL