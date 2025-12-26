Panamá Metro vs Panamá Oeste: Fecha, hora y dónde ver jornada 1 Béisbol Juvenil 2026 FOTO: FEDEBEIS

La novena de Panamá Oeste recibirá a Panamá Metro en la primera jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Los metropolitanos bajo el mando de José Murillo III buscarán volver a la gloria de la pelota juvenil, tras ganar por última vez en el 2016 y ser el equipo más ganador con 21 coronas.

