Panamá Metro vs Panamá Oeste: Fecha, hora y dónde ver jornada 1 Béisbol Juvenil 2026

La novena de Panamá Oeste recibirá a Panamá Metro en la primera jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.
Por su parte, el equipo del "West" con Dimas Ponce como timonel, quiere ser protagonista y demostrar que están para grandes cosas en la actual edición del certamen. Los "Vaqueros” tienen 3 títulos en sus vitrinas y la última la ganaron en el 2023.
PANAMÁ METRO VS PANAMA OESTE: FECHA, HORA Y DÓNDE VER BÉISBOL JUVENIL 2026
- Fecha: Sábado, 3 de enero de 2026
- Hora: 7:30 p.m.
- Lugar: Estadio Mariano Rivera
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y seguir más detalles en las redes sociales de RPC Deportes