Béisbol Juvenil 2026: David Montilla habla de la fortaleza en defensa de Veraguas

La novena de Veraguas ya está lista para el arranque del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 y su entrenador David Montilla confirmó que pese a todos los obstáculos están por competir.
Veraguas tiene un gran grupo para el Béisbol Juvenil 2026
Los Indios de Veraguas buscarán la corona que no ganan desde el 2010 y apostarán con su equipo, cuentan con 4 refuerzos importantes, Amílcar Bazán, Salvador Santamaría, Joseph Gracia y Joel Muñoz.
"Le dimos oportunidades a todos los muchachos, no ha sido fácil, pero queremos tomar las mejores decisiones para el inicio del torneo. "Lo más importante y fuerte de Veraguas será nuestra defensa, eso nos mantendrá en competencia".