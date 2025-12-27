Béisbol Juvenil 2026: David Montilla habla de la fortaleza en defensa de Veraguas

La novena de Veraguas ya está lista para el arranque del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 y su entrenador David Montilla confirmó que pese a todos los obstáculos están por competir.

"Ante todo gracias a Dios por este nuevo reto. Hemos hecho una buena pretemporada y tenemos un buen grupo" "Nosotros hemos tratado de llevar en buena forma la preparación, para la selección de estos chicos y creo que a pesar de las dificultades hemos tenido ya el 90 o 95% de la planificación que queríamos lograr con ellos".

Veraguas tiene un gran grupo para el Béisbol Juvenil 2026

Los Indios de Veraguas buscarán la corona que no ganan desde el 2010 y apostarán con su equipo, cuentan con 4 refuerzos importantes, Amílcar Bazán, Salvador Santamaría, Joseph Gracia y Joel Muñoz.

"Le dimos oportunidades a todos los muchachos, no ha sido fácil, pero queremos tomar las mejores decisiones para el inicio del torneo. "Lo más importante y fuerte de Veraguas será nuestra defensa, eso nos mantendrá en competencia".