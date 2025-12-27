BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  27 de diciembre de 2025 - 11:53

Béisbol Juvenil 2026: David Montilla habla de la fortaleza en defensa de Veraguas

El manager de Veraguas David Montilla conversó con RPC Deportes sobre la preparación para el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

La novena de Veraguas ya está lista para el arranque del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 y su entrenador David Montilla confirmó que pese a todos los obstáculos están por competir.

"Ante todo gracias a Dios por este nuevo reto. Hemos hecho una buena pretemporada y tenemos un buen grupo" "Nosotros hemos tratado de llevar en buena forma la preparación, para la selección de estos chicos y creo que a pesar de las dificultades hemos tenido ya el 90 o 95% de la planificación que queríamos lograr con ellos".

Veraguas tiene un gran grupo para el Béisbol Juvenil 2026

Los Indios de Veraguas buscarán la corona que no ganan desde el 2010 y apostarán con su equipo, cuentan con 4 refuerzos importantes, Amílcar Bazán, Salvador Santamaría, Joseph Gracia y Joel Muñoz.

"Le dimos oportunidades a todos los muchachos, no ha sido fácil, pero queremos tomar las mejores decisiones para el inicio del torneo. "Lo más importante y fuerte de Veraguas será nuestra defensa, eso nos mantendrá en competencia".

