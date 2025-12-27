SERIE DEL CARIBE Béisbol -  27 de diciembre de 2025 - 12:37

Serie del Caribe 2026: Calendario oficial del torneo

La Serie del Caribe 2026 que se disputará en Jalisco del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de los Charros ya tienen calendario oficial.

México, país que asumió la celebración del evento ante la negativa de tres de los miembros de la Confederación de asistir al certamen en territorio de Venezuela, contará con la representación del equipo campeón (México Rojo) y subcampeón (México Verde) de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, según las reglas del certamen caribeño.

Calendario de la Serie del Caribe 2026

Domingo 1 de febrero

  • México verde vs Puerto Rico a las 2:00 P.M.
  • República Dominicana vs México rojo a las 8:30 P.M.

Lunes 2 de febrero

  • Puerto Rico vs República Dominicana a las 3:00 P.M.
  • México rojo vs Panamá a las 8:00 P.M.

Martes 3 de febrero

  • Panamá vs México verde a las 3:00 P.M.
  • México rojo vs Puerto Rico a las 8:00 P.M.

Miércoles 4 de febrero

  • Panamá vs República Dominicana a las 3:00 P.M.
  • México verde vs México rojo a las 8:00 P.M.

Jueves 5 de febrero

  • Puerto Rico vs Panamá a las 3:00 P.M.
  • República Dominicana vs México verde a las 8:00 P.M.

Viernes 6 de febrero

Semifinales

  • 3er lugar vs 2do lugar a las 3:00 P.M.
  • 4to lugar vs 1er lugar a las 8:00 P.M.

Sábado 7 de febrero

  • FINAL a las 8:00 P.M.

