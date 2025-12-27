Serie del Caribe 2026: Calendario oficial del torneo

La Serie del Caribe 2026 que se disputará en Jalisco del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de los Charros ya tienen calendario oficial.
Calendario de la Serie del Caribe 2026
Domingo 1 de febrero
- México verde vs Puerto Rico a las 2:00 P.M.
- República Dominicana vs México rojo a las 8:30 P.M.
Lunes 2 de febrero
- Puerto Rico vs República Dominicana a las 3:00 P.M.
- México rojo vs Panamá a las 8:00 P.M.
Martes 3 de febrero
- Panamá vs México verde a las 3:00 P.M.
- México rojo vs Puerto Rico a las 8:00 P.M.
Miércoles 4 de febrero
- Panamá vs República Dominicana a las 3:00 P.M.
- México verde vs México rojo a las 8:00 P.M.
Jueves 5 de febrero
- Puerto Rico vs Panamá a las 3:00 P.M.
- República Dominicana vs México verde a las 8:00 P.M.
Viernes 6 de febrero
Semifinales
- 3er lugar vs 2do lugar a las 3:00 P.M.
- 4to lugar vs 1er lugar a las 8:00 P.M.
Sábado 7 de febrero
- FINAL a las 8:00 P.M.