Serie del Caribe 2026: Calendario oficial del torneo

La Serie del Caribe 2026 que se disputará en Jalisco del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de los Charros ya tienen calendario oficial.

México, país que asumió la celebración del evento ante la negativa de tres de los miembros de la Confederación de asistir al certamen en territorio de Venezuela, contará con la representación del equipo campeón (México Rojo) y subcampeón (México Verde) de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, según las reglas del certamen caribeño.