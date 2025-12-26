Manchester United superó al Newcastle en la Premier League

El conjunto del Manchester United venció 1-0 al Newcastle United en la jornada 18 de la Premier League de Inglaterra 2025-2026.

En un duelo muy disputado en el Old Trafford, " The Red Devils " sentenció la victoria con una anotación del lateral izquierdo danés Patrick Dorgu al minuto 24'.

Con este resultado, los dirigidos por el portugués Ruben Amorim se encuentran momentáneamente en la quinta posición del campeonato Inglés con 29 puntos, mientras que los comandados por el inglés Eddie Howe son undécimos con 23 unidades.

Próximos duelos de Manchester United y Newcastle United

El Newcastle volverá a jugar el próximo 30 de diciembre ante el Burnley en el Turf Moor (2:30 p.m), mientras que los "Diablos Rojos" chocarán el mismo día ante el Wolverhampton (3:15 p.m).