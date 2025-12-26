PREMIER LEAGUE Fútbol Internacional -  26 de diciembre de 2025 - 17:59

Manchester United superó al Newcastle en la Premier League

El Manchester United se enfrentó al Newcastle United en un gran choque de la Premier League de Inglaterra.

Manchester United superó al Newcastle United en la Premier League

Manchester United superó al Newcastle United en la Premier League

FOTO: @ManUtd

El conjunto del Manchester United venció 1-0 al Newcastle United en la jornada 18 de la Premier League de Inglaterra 2025-2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ManUtd/status/2004651098104275411?s=20&partner=&hide_thread=false

En un duelo muy disputado en el Old Trafford, "The Red Devils" sentenció la victoria con una anotación del lateral izquierdo danés Patrick Dorgu al minuto 24'.

Con este resultado, los dirigidos por el portugués Ruben Amorim se encuentran momentáneamente en la quinta posición del campeonato Inglés con 29 puntos, mientras que los comandados por el inglés Eddie Howe son undécimos con 23 unidades.

Próximos duelos de Manchester United y Newcastle United

El Newcastle volverá a jugar el próximo 30 de diciembre ante el Burnley en el Turf Moor (2:30 p.m), mientras que los "Diablos Rojos" chocarán el mismo día ante el Wolverhampton (3:15 p.m).

En esta nota:
Seguir leyendo

Real Madrid vs Real Betis: Fecha, hora y dónde seguir jornada 18 en LaLiga

Copa Africana de Naciones: Egipto asegura boleto a octavos de final

Luis de la Fuente es elegido el Mejor Seleccionador por la IFFHS

Recomendadas

Últimas noticias