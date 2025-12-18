Béisbol Juvenil 2026: Los Potros de Panamá Este revelaron su selección

La novena de Panamá Este bajo el mando de Sebastián Arroyo ya tiene la selección definida para el próximo Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros.
Sebastián Arroyo estará como timonel de la pelota juvenil después de lograr su primer título en la Liga Profesional de Béisbol de Panamá (PROBEIS) con las Águilas Metropolitanas y luego se coronó campeón de la Serie de las Américas 2025.
Selección de Panamá Este - Béisbol Juvenil 2026
Lanzadores
- Bryan Batista Fletes
- Gabriel Carrera Pérez
- Ameth Castillo Dávila
- Ian Cepeda Aguilar
- Cristhian Ortiz Ramos
- Henry Pérez Reyes
- Axel Pinillo Arauz
- Jean Rivera Ulloa
- Roderick Rodríguez Rivera
- Bryan Vásquez Flores
- Ivanier Velásquez Rivas
- Andrés Vergara Centella
Jardinero
- Kennet Belgrave Cassidone
- Nelson Bonilla Dutary
- Jonadab Montenegro Pérez
Cuadro Interior
- Francisco Banda Vega
- Diego Caicedo Amores
- Adrián Rivera Avendaño
- Nicolás Sánchez Góndola
- Alvis Samaniego Villareal
- Joey Wood Martínez
Receptor
- Iker Carrasco Rodríguez
- Eduardo Rodríguez Samaniego
- Víctor Tello Jiménez