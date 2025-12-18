Béisbol Juvenil Beisbol juvenil Panamá -  18 de diciembre de 2025 - 11:43

Béisbol Juvenil 2026: Los Potros de Panamá Este revelaron su selección

Los Potros de Panamá Este bajo la dirección de Sebastián Arroyo, revelaron su selección para el Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026: Los Potros de Panamá Este revelaron su selección
Béisbol Juvenil 2026: Los Potros de Panamá Este revelaron su selecciónFOTO: FEDEBEIS

La novena de Panamá Este bajo el mando de Sebastián Arroyo ya tiene la selección definida para el próximo Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros.

Los Potros llegan al torneo con el objetivo de avanzar a la ronda de 8 del certamen que inicia el próximo 3 de enero (vs Darién), tras terminar en la novena posición en la campaña 2025 con récord de 8-14.

Sebastián Arroyo estará como timonel de la pelota juvenil después de lograr su primer título en la Liga Profesional de Béisbol de Panamá (PROBEIS) con las Águilas Metropolitanas y luego se coronó campeón de la Serie de las Américas 2025.

Selección de Panamá Este - Béisbol Juvenil 2026

Lanzadores

  • Bryan Batista Fletes
  • Gabriel Carrera Pérez
  • Ameth Castillo Dávila
  • Ian Cepeda Aguilar
  • Cristhian Ortiz Ramos
  • Henry Pérez Reyes
  • Axel Pinillo Arauz
  • Jean Rivera Ulloa
  • Roderick Rodríguez Rivera
  • Bryan Vásquez Flores
  • Ivanier Velásquez Rivas
  • Andrés Vergara Centella

Jardinero

  • Kennet Belgrave Cassidone
  • Nelson Bonilla Dutary
  • Jonadab Montenegro Pérez

Cuadro Interior

  • Francisco Banda Vega
  • Diego Caicedo Amores
  • Adrián Rivera Avendaño
  • Nicolás Sánchez Góndola
  • Alvis Samaniego Villareal
  • Joey Wood Martínez

Receptor

  • Iker Carrasco Rodríguez
  • Eduardo Rodríguez Samaniego
  • Víctor Tello Jiménez

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: David "El Loco" Montilla presentó el roster de Veraguas

Béisbol Juvenil 2026: Coclé presentó su selección para buscar el tricampeonato

Béisbol Juvenil 2026: ¿Quién es el artista que estará en la ceremonia inaugural?

Recomendadas

Últimas noticias