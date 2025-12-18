Béisbol Juvenil 2026: Los Potros de Panamá Este revelaron su selección FOTO: FEDEBEIS

La novena de Panamá Este bajo el mando de Sebastián Arroyo ya tiene la selección definida para el próximo Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros.

Los Potros llegan al torneo con el objetivo de avanzar a la ronda de 8 del certamen que inicia el próximo 3 de enero (vs Darién), tras terminar en la novena posición en la campaña 2025 con récord de 8-14.

