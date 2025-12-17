Béisbol Juvenil 2026: Novena de Herrera presentó su selección

Rodrigo Tello, mánager de Herrera en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, ya definió su roster para ser protagonista en la Copa Caja de Ahorros.
La "Berraquera" inicia el torneo enfrentando a Los Santos en el Clásico de Azuero el próximo 3 de enero (7:30 pm), en el Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández.
Selección de Herrera - Béisbol Juvenil 2026
LANZADORES
- EMANUEL HERRERA
- ROGELIO JAÉN
- MANUEL BUSTAVINO
- RODRIGO TELLO
- RAÚL DELGADO
- PASTOR CALDERÓN
- DAVID SAAVEDRA
- RAMÓN BAULE
- MÓISES POVEDA
- LUIS CENTELLA
- MANUEL GONZÁLEZ
INFIELDERS
- JORGE PINILLA
- JULIO CASAS
- RANDOLPH BERNAL
- JUAN AROSEMENA
- EDUARDO CANTO
- ADAMS RODRÍGUEZ
OUTFIELDERS
- JORGE CEDEÑO
- CHRISTIAN DEAGO
- CARLOS CASAS
- JOHAN VÁSQUEZ
- EMANUEL CHAVARRÍA
CATCHERS
- MIGUELGALLARDO
- OMAR OSORIO
- YONATHAN JIMÉNEZ
MÁNAGER: RODRIGO TELLO