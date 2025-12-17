Béisbol Juvenil Beisbol juvenil Panamá -  17 de diciembre de 2025 - 08:59

Béisbol Juvenil 2026: Novena de Herrera presentó su selección

La tropa de Herrera reveló su selección para competir en el próximo Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026: Novena de Herrera presentó su selección

Béisbol Juvenil 2026: Novena de Herrera presentó su selección

FOTO: MAREA AMARILLA

Rodrigo Tello, mánager de Herrera en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, ya definió su roster para ser protagonista en la Copa Caja de Ahorros.

Los herreranos en la campaña 2025 clasificaron a la ronda de 8 como quinto lugar y llegaron hasta la instancia semifinal del certamen.

La "Berraquera" inicia el torneo enfrentando a Los Santos en el Clásico de Azuero el próximo 3 de enero (7:30 pm), en el Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández.

Selección de Herrera - Béisbol Juvenil 2026

LANZADORES

  • EMANUEL HERRERA
  • ROGELIO JAÉN
  • MANUEL BUSTAVINO
  • RODRIGO TELLO
  • RAÚL DELGADO
  • PASTOR CALDERÓN
  • DAVID SAAVEDRA
  • RAMÓN BAULE
  • MÓISES POVEDA
  • LUIS CENTELLA
  • MANUEL GONZÁLEZ

INFIELDERS

  • JORGE PINILLA
  • JULIO CASAS
  • RANDOLPH BERNAL
  • JUAN AROSEMENA
  • EDUARDO CANTO
  • ADAMS RODRÍGUEZ

OUTFIELDERS

  • JORGE CEDEÑO
  • CHRISTIAN DEAGO
  • CARLOS CASAS
  • JOHAN VÁSQUEZ
  • EMANUEL CHAVARRÍA

CATCHERS

  • MIGUELGALLARDO
  • OMAR OSORIO
  • YONATHAN JIMÉNEZ

MÁNAGER: RODRIGO TELLO

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: Coclé presentó su selección para buscar el tricampeonato

Béisbol Juvenil 2026: ¿Quién es el artista que estará en la ceremonia inaugural?

Béisbol Juvenil 2026: Conoce los precios de los boletos

Recomendadas

Últimas noticias