Béisbol Juvenil 2026: Panamá Metro derrota por abultamiento de carreras a Herrera

La novena de Panamá Metro venció por abultamiento de carreras en 7 episodios (15-3) a Herrera en un partido del Béisbol Juvenil 2026 que se disputó en el Estadio Nacional Rod Carew.

Los metrillos vinieron de atrás en la pizarra para ganar de manera contundentes, liderados por el pitcheo del derecho Roberto Martínez, que se apuntó con el triunfo.

Por su parte, a la ofensiva destacaron la gran mayoría de los peloteros metropolitanos en el diamante, pero Carlos Sánchez, que jugó en el jardín derecho golpeó la pelota de manera sólida y a la hora buena, remolcando carreras en distintas entradas.

La Leña Roja gana en jornada del Béisbol Juvenil 2026

En otro de los partidos, Coclé dirigido por el manager Rodrigo Merón superó a Chiriquí por pizarra de 6-1 en duelo desde el Kenny Serracín de la ciudad de David, un día después del pospuesto por lluvia partido en Changuinola.

Tortugueros contundentes

Bocas del Toro aplastó a Darién con un 11-1 en jornada del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026 en su edición 57.

Cuarta victoria

La tropa de Veraguas consiguió esta noche en el Estadio Omar Torrijos su cuarto triunfo en el actual torneo de la categoría Juvenil, con un 9-3 ante Panamá Este.

Occidente manda en casa

Chiriquí Occidente se hizo fuerte en casa y derrotó a Colón por pizarra de 9-1 en el Glorias Deportivas Baruenses, para aumentar su marca a 9 triunfos con 7 derrotas.

Vaqueros siguen en la cima

Panamá Oeste sigue situado en lo más alto del Campeonato Nacional Juvenil 2026, edición número 57 tras ganarle cara a cara a Los Santos por pizarra de 5-1 en el Estadio Roberto Hernández.