Béisbol Juvenil 2026: Panamá Metro y Herrera pegan primero en sus llaves de la ronda de 8

La novena de Panamá Metro inició con el pie derecho la ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, después de vencer 4-1 a Panamá Este en el Estadio Nacional Rod Carew.
A la ofensiva destacaron David Murillo de 3-3 con 1 empujada y Luis Rivera de 4-2 con 1 anotada y 1 base por bolas.
La Leña Roja Ardió en el Remón Cantera - Béisbol Juvenil 2026
Coclé vino de atrás para superar 5-4 a Chiriquí Occidente y poner la serie a su favor 2-0.
El refuerzo darienita Carlos Burac respondió con el madero, pegando de 3-3, incluyendo 1 doble, 2 producidas y 1 pasaporte.
Dereck Gómez lanzó 9.0 episodios de 9 hits, 4 carreras (4 limpias), 1 base por bolas y 10 abanicados.
Aprovechan la localía
La tropa de Chiriquí hizo respetar la casa y sacó un valioso triunfo 6-1 sobre Los Santos para poner su serie 2-0, de la mano de su estelar lanzador Anthony Ortega, quien lanzó 7.0 entradas de 7 imparables, 1 carrera (1 limpia) y 2 ponches.
Edwin Gómez fue clave a la ofensiva tras sonar de 3-2 con 1 remolcada, 1 anotada y 1 ponche.
Cerrado partido en el West
Los izquierdos Joshua Martínez y Emanuel Herrera se enfrascaron en un duelo de pitcheo en el primer duelo entre ambos en la ronda de 8, donde Panamá Oeste cayó 4-3 ante Herrera en el Estadio Mariano Rivera.
Julio Casas fue el hombre clave a la ofensiva, luego de conectar un triple remolcador de dos carreras en la novena entrada.
David Saavedra en labor de relevo se apuntó la victoria con 1.1 episodios lanzados de 1 hit, 2 bases por bolas y 1 ponche.