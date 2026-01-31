Béisbol Juvenil 2026: Panamá Metro y Herrera pegan primero en sus llaves de la ronda de 8

La novena de Panamá Metro inició con el pie derecho la ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , después de vencer 4-1 a Panamá Este en el Estadio Nacional Rod Carew.

El derecho Fabián Carrera se acreditó el triunfo, tirando 7.0 episodios de 4 hits, 1 carrera (1 limpia), 2 bases por bolas y 4 ponches.

A la ofensiva destacaron David Murillo de 3-3 con 1 empujada y Luis Rivera de 4-2 con 1 anotada y 1 base por bolas.

La Leña Roja Ardió en el Remón Cantera - Béisbol Juvenil 2026

Coclé vino de atrás para superar 5-4 a Chiriquí Occidente y poner la serie a su favor 2-0.

El refuerzo darienita Carlos Burac respondió con el madero, pegando de 3-3, incluyendo 1 doble, 2 producidas y 1 pasaporte.

Dereck Gómez lanzó 9.0 episodios de 9 hits, 4 carreras (4 limpias), 1 base por bolas y 10 abanicados.

Aprovechan la localía

La tropa de Chiriquí hizo respetar la casa y sacó un valioso triunfo 6-1 sobre Los Santos para poner su serie 2-0, de la mano de su estelar lanzador Anthony Ortega, quien lanzó 7.0 entradas de 7 imparables, 1 carrera (1 limpia) y 2 ponches.

Edwin Gómez fue clave a la ofensiva tras sonar de 3-2 con 1 remolcada, 1 anotada y 1 ponche.

Cerrado partido en el West

Los izquierdos Joshua Martínez y Emanuel Herrera se enfrascaron en un duelo de pitcheo en el primer duelo entre ambos en la ronda de 8, donde Panamá Oeste cayó 4-3 ante Herrera en el Estadio Mariano Rivera.

Julio Casas fue el hombre clave a la ofensiva, luego de conectar un triple remolcador de dos carreras en la novena entrada.

David Saavedra en labor de relevo se apuntó la victoria con 1.1 episodios lanzados de 1 hit, 2 bases por bolas y 1 ponche.