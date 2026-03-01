Béisbol Juvenil 2026: Panamá Oeste conquista su 4to título luego de barrer a Chiriquí

La novena de Panamá Oeste conquistó el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 luego de vencer 8-7 a Chiriquí en el cuarto partido de la Serie Final.

Oeste tomó ventaja desde la segunda entrada cuando Edward Delgado bateó elevado de sacrificio hacia el jardín derecho y desde tercera anotó Luis Atencio. La segunda raya llegó en la misma entrada cuando Osvaldo Cuevas pegó hit por detrás de segunda para remolcar a Juan Caballero.

En la parte baja los chiricanos aprovecharon para poner hombres en base y con un lanzamiento descontrolado de Franklin Cárdenas, permitió que desde tercera anotara Edwin Gómez.

El partido dio un giro en la tercera entrada cuando Hilder Miranda tocó la pelota entre el lanzador y la primera base y desde tercera anotó Andrew Rivas. Luego Daffir Nuñez

Pero los "Vaqueros" aprovecharon el parpadeo de la defensa rival cuando un elevado de sacrificio de Osvaldo Cuevas para remolcar a Edward Delgado y luego anotó Juan Caballero con un mal tiro de Nuñez a tercera, provocó la cuarta anotación.

Los de Dimas Ponce anotaron dos más en la sexta gracias a un imparable de Mildner Nieto que remolcó a Juan Caballero y luego Luis Atencio recibió base por bolas con las bases llenas.

En el "séptimo de la suerte" Chiriquí anotó tres más luego de un hit productivo de Edwin Gómez para que anotada Pinzón. Luego Rodríguez falla con jugada de selección para la anotación de Quintero. Samir Caballero sumó la del empate con elevado que cayó de hit al derecho y anotó Nuñez.

Pero Oeste retomó el comando aprovechando el descontrol del pitcheo chiricano con un golpeado y base por bolas con las bases llenas en la octava entrada.

En la parte baja descontaría una el "Gana'o Bravo" luego que tras un lanzamiento descontrolado, Miranda desde tercera anotó.

Cuarto título para Panamá Oeste

Los "Vaqueros" ganaron en 1986, 1996, 2023 y ahora en el 2026, un año donde apenas sumaron cuatro derrotas en todo el torneo.