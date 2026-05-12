Mundial 2026: Conoce a la Selección de Ghana

La Selección de Ghana se prepara para brillar de nuevo en la Copa Mundial 2026 . Después de haberse clasificado también para la edición de 2022, la selección ghanesa vuelve con el objetivo de igualar su mejor resultado histórico: los cuartos de final de Sudáfrica 2010.

Esta será la quinta aparición de Ghana en la máxima competición de selecciones, y el seleccionador Carlos Queiroz será el encargado de liderar el equipo . Tras caer en la fase de grupos tanto en Brasil 2014 como en Catar 2022, Ghana se ha fijado el objetivo de ofrecer su mejor versión y llegar de nuevo a la fase de eliminación directa.

¿Cómo se clasificó Ghana al Mundial 2026?

Ghana destacó en los clasificatorios africanos, en los que cosechó ocho victorias y una sola derrota en diez partidos, unos resultados que le valieron la primera plaza del grupo I. Pese a que Madagascar lo puso difícil hasta el final, el combinado ghanés selló el pase al Mundial en la última jornada, gracias al gol de Mohammed Kudus contra Comoras. La formidable racha goleadora de Jordan Ayew, con siete tantos en esta fase, ha sido un factor fundamental para este éxito.

Trayectoria en la Copa Mundial

Confederación: CAF

Mejor actuación : cuartos de final (2010)

Última participación : Catar 2022 (fase de grupos)

Primera participación : Alemania 2006 (octavos de final)

Participaciones en la Copa Mundial : 5 (2006, 2010, 2014, 2022, 2026)

Racha actual de clasificaciones consecutivas : 2

Balance global en la Copa Mundial: PJ 15, PG 5, PE 3, PP 7, GF 18, GC 23

Los ghaneses integran el grupo L junto a Panamá, Inglaterra y Croacia. Su debut está programado para el 17 de junio ante los panameños en el BMO Field (6:00 pm).

FUENTE: FIFA