Béisbol Juvenil 2026: Panamá Oeste suma otro triunfo y se ponen a uno del título

Los “Vaqueros” de Panamá Oeste ganaron el Juego 3 ante Chiriquí por pizarra de 5-3 en episodios extras y aumentan ventaja en la Serie Final del Béisbol Juvenil 2026 (3-0).
Osvaldo Cuevas, otro oportuno "Vaquero" en la Serie Final del Béisbol Juvenil 2026
Con el madero se destacaron Edward Delgado de 5-3, con 2 carreras anotadas y el hombre “clutch” de la noche Osvaldo Cuevas , sonando de 4-1 con 3 empujadas, 2 de sus remolcadas en su turno clave en el episodio número 11, ante los envíos de Joans Montenegro.
En la lomita ganó el partido Abel Rodríguez, quien entró en labor de apaga fuego, lanzando 2.2 episodios, sin permitir carreras, permitiendo tan solo dos hits y ponchando a 2.
Ahora, Panamá Oeste aumenta su marca a 3-0 en la Serie Final y se ponen a uno del título de la categoría.