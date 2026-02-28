Béisbol Juvenil 2026: Partido para hoy sábado 28 de febrero en la Serie Final

Este sábado 28 de febrero continúan las acciones de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , con el Juego 4 entre Panamá Oeste y Chiriquí.

Las novenas se medirán en un nuevo cara a cara en el Estadio Kenny Serracín, en donde los "Vaqueros" vienen de ganar en un duelo que se extendió a 11 entradas.

Osvaldo Cuevas fue el hombre de la noche, con un bateo oportuno y en la lomita Abel Rodríguez entró en labor de apaga fuego para ganar el partido.

Partido para hoy en la Serie Final del Béisbol Juvenil 2026

Panamá Oeste vs Chiriquí en vivo por RPC a las 7:00 P.M. desde el Estadio Kenny Serracín.

Los "Vaqueros" se encuentran a un triunfo del título y saltarán al escenario hoy en busca de levantar el trofeo de la máxima categoría, pero enfrente tienen a los hombres de casa, que quieren despertar en su estadio.